Hội thảo khoa học “Khánh Hòa 370 năm”: Quy tụ các sáng kiến phát triển từ nhiều lĩnh vực

Trong ngày 31/3/2023, Hội thảo Khoa học với chủ đề Khánh Hòa 370 năm được tổ chức tại thành phố Nha Trang, nhân dịp kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển và 48 năm ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2/4/1975 - 2/4/2023). Hội thảo quy tụ hơn 35 diễn giả uy tín từ nhiều lĩnh vực và hàng trăm nhà nghiên cứu, chuyên gia quan tâm theo dõi trực tiếp.

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh Bộ Chính trị, Chính phủ dành nhiều quan tâm, chỉ đạo nhằm huy động mạnh và mạnh các nguồn lực để xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, phát huy tổng lực lợi thế của Khánh Hòa – là khu vực có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia về biển, đảo của Tổ quốc, là trung tâm kết nối vùng, cửa ngõ chính ra Biển Đông của vùng Tây Nguyên và khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ.

Hiểu và nắm bắt những chỉ đạo quyết liệt đó, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo khoa học chuyên đề Khánh Hòa 370 năm nhằm quy tụ các sáng kiến xây dựng và phát triển giàu triển vọng cho tỉnh Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung.

Đến với Hội thảo là những đại diện hàng đầu, cả trong và ngoài nước, trong nhiều lĩnh vực như chính trị, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, kinh tế, lịch sử, xã hội. Nổi bật là PGS.TSKH Nguyễn Chu Hồi (Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghề cá Việt Nam), Ông Trương Đình Tuyển (nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Việt Nam), TSKH Phan Xuân Dũng (Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), PGS.TS Trần Đình Thiên (nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam), Nhà nghiên cứu lịch sử Dương Trung Quốc, nhà báo Nguyễn Anh Tuấn (Giám đốc Diễn đàn Toàn cầu Boston, v.v... Đây đều là những diễn giả có uy tín đại diện có các lĩnh vực có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung.

Tại Hội thảo, các diễn giả tham gia thảo luận theo ba nhóm đề tài chính:

· Nhóm đề tài về văn hóa xã hội với các nghiên cứu, tham luận về giải pháp phát triển Khánh Hòa về phương diện kinh tế, văn hóa, xã hội dựa trên những thế mạnh, bản sắc và giá trị sẵn có của tự nhiên và con người.

· Nhóm đề tài về quốc phòng, an ninh và Trường Sa thảo luận về định hướng, phương pháp và cách thức thực hiện song song nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là an ninh trên biển, và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội

· Nhóm đề tài về thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với các sáng kiến đến từ các Sở, Ban, Ngành của tỉnh Khánh Hòa và đối tác của tỉnh trong nhiều lĩnh vực.

Hội thảo chuyên đề và hoạt động kỷ niệm Khánh Hòa 370 năm diễn ra trong bối cảnh nhiều nỗ lực của Đảng, Nhà nước và Chính phủ được tập trung cho tỉnh Khánh Hòa nhằm đẩy nhanh tiến trình phát triển của một tỉnh ven biển giàu tiềm năng và giá trị. Nối tiếp Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị ban hành tháng 01/2022, Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 318/QĐ-TTg, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2023 và tầm nhìn đến năm 2050 vào ngày 29/03/2023 như một quyết tâm cụ thể hóa các định hướng phát triển cho tỉnh Khánh Hòa. Trong đó, mục tiêu được đề ra là: “Đến năm 2030, Khánh Hòa sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; mục cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực Duyên hải Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người phấn đấu vào nhóm 15 tỉnh, thành phố cao nhất cả nước. Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Hệ thống đô thị phát triển theo hướng hiện đại, thông minh, bền vững, giàu bản sắc với một số đô thị đạt đẳng cấp quốc tế. Nhân dân được hưởng thụ mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc. Hệ sinh thái và cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ, có năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu. Quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc”.

Đặc biệt, về tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Chính phủ khẳng định Khánh Hòa sẽ trở thành một “trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước; là đô thị thông minh, thân thiện với môi trường, bản sắc, ngang tầm khu vực Châu Á; phấn đấu trở thành một trong những đô thị ven biển thu hút khách du lịch và có môi trường đáng sống hàng đầu châu Á”.

Tại hội thảo, các diễn giả nhấn mạnh Khánh Hòa sở hữu nhiều nguồn lực lý tưởng về thiên nhiên, khí hậu, lịch sử và văn hóa, trong đó tài nguyên rừng, tài nguyên biển, hệ sinh thái và cảnh quan ở tầm cỡ hàng đầu của khu vực và thế giới. Tuy nhiên, xét về khả năng chuyển đổi thành giá trị kinh tế, đa số các thế mạnh đều đang ở dạng tiềm năng mà thiếu những điều kiện quan trọng để “cất cánh” như: quy hoạch phát triển cho từng khu vực, từng vùng kinh tế của Khánh Hòa (thành phố Nha Trang, vịnh Vân Phong, đô thị mới Cam Lâm), tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, có chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành chủ lực như du lịch, dịch vụ logistics, cảng biển, thủy sản và hậu cần nghề cá, công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghệ thông tin.

Các diễn giả cũng khẳng định Khánh Hòa có đủ tầm cỡ để phát triển thành một thành phố đáng sống ở cấp độ khu vực và toàn cầu, trở thành điểm đến, nơi sinh sống và làm việc của tầng lớp trí tuệ tinh hoa trên thế giới và từ đó sáng tạo ra ngày càng nhiều sáng kiến, giá trị tốt đẹp cho Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung.

Ngoài những sáng kiến mang tính vĩ mô, Hội thảo còn quy tụ những sáng kiến kinh tế cụ thể từ các doanh nghiệp nổi bật của tỉnh Khánh Hòa như Trầm Hương Khánh Hòa (ATC), Yến Sào Khánh Hòa (Sanest). Những sáng kiến này đều đã được kiểm chứng thông qua môi trường kinh doanh thực tế ở cả Việt Nam cũng như thế giới, được kỳ vọng sẽ truyền cảm hứng cho các nhà đầu tư, các doanh nhân trong hành trình khai thác, biến các tiềm năng của Khánh Hòa trở thành giá trị thực.

Bên cạnh chương trình hội thảo, tỉnh Khánh Hòa tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển của Khánh Hòa trong đó nổi bật là chương trình nghệ thuật Xứ Trầm tỏa hương tại Quảng trường 2 tháng 4 tại trung tâm thành phố và chuỗi triển lãm ảnh nhằm giới thiệu về lịch sử và những thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.