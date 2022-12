Hội thảo khoa học ICRMAT 2022: Thúc đẩy những giải pháp công nghệ sáng tạo đột phá cho doanh nghiệp

Ngày 16/12 vừa qua, hội thảo khoa học về Nghiên cứu trong Quản trị và Sáng tạo Công nghệ (International Conference on Research in Management & Technovation) lần thứ ba do Swinburne Vietnam Alliance Program đăng cai đã diễn ra tại thành phố Đà Nẵng.

Hội thảo khoa học thu hút sự quan tâm mạnh mẽ cả các nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế Qua hai năm tổ chức, hội thảo ICRMAT đã thu hút hàng trăm dự án và nghiên cứu trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ và quản trị từ các chuyên gia đến từ khắp nơi trên thế giới. Năm nay, hội thảo được đăng cai bởi Swinburne Vietnam (Liên kết đào tạo FPT-Swinburne) và diễn ra vào ngày 16/12 vừa qua tại thành phố Đà Nẵng. Hội thảo năm nay tập trung thảo luận các nghiên cứu, đề án và ý tưởng trong những lĩnh vực quản lý và công nghệ trong thời kỳ “bình thường mới” cũng như trong bối cảnh thời đại số. Tiêu biểu có thể kể đến các chủ đề liên quan tới chuyển đổi số doanh nghiệp, trải nghiệm khách hàng, thấu hiểu khách hàng số, tài chính, logistic, marketing, truyền thông sáng tạo,… Phát biểu khai mạc hội thảo, TS. Hoàng Việt Hà - Giám đốc Swinburne Vietnam kiêm Đồng Chủ tịch ICRMAT 2022 cho biết: “Chúng ta đang sống trong một thế giới với tốc độ chuyển đổi số rất nhanh, làm thay đổi mọi mô hình kinh doanh và thậm chí mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Chủ đề ‘Quản lý & Công nghệ’ của hội thảo lần này đã thể hiện rõ mục tiêu làm thế nào để con người và công nghệ có thể cùng nhau làm thế giới tốt đẹp hơn”. Diễn đàn thảo luận các nghiên cứu, đề án và ý tưởng trong lĩnh vực quản lý và công nghệ Tại phiên chính của ICRMAT 2022 có sự trình bày đến từ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quản trị và công nghệ, không chỉ từ phía khoa học mà còn từ phía doanh nghiệp. Từ phía đại diện doanh nghiệp có thể kể đến ông John Spence - America's top 50 leaders to watch, bà Đặng Thuý Hà – Giám đốc NielsenIQ Việt Nam, và bà Ana Lê Mỹ Nga – Chủ tịch WeAngles Venture Việt Nam. Họ đã mang đến những góc nhìn thực tế và đáng chú ý liên quan tới tương lai của sự lãnh đạo, thấu hiểu khách hàng trong thời đại số, thúc đẩy sáng tạo trong doanh nghiệp,… Chia sẻ về chủ đề “Khách hàng trong thời đại số”, bà Đặng Thuý Hà - Giám đốc NielsenIQ Việt Nam cho biết: “Hành vi khách hàng đã có rất nhiều thay đổi sau đại dịch Covid-19, tiêu biểu trong số đó là xu hướng mua sắm trực tuyến và thanh toán không tiền mặt”. Trong phần trình bày của mình về tương lai của sự lãnh đạo và quản lý, ông John Spence đã phân tích những yếu tố quan trọng nhất với một người lãnh đạo: “Để có thể thành công trong tương lai, không chỉ có IQ (chỉ số thông minh) hoặc EQ (chỉ số trí tuệ cảm xúc) mà còn cần có chính là AQ – chỉ số về sự thích ứng ”. Cùng với đó là sự góp mặt của các nhà khoa học danh tiếng đến từ nhiều trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới, tiêu biểu có thể kể đến như GS. Timothy Marjoribanks - Phó Trưởng khoa Nghiên cứu Đại học Công nghệ Swinburne Australia, TS. José António C. Santos - Đại học Algarve - Bồ Đào Nha, TS. Chamila Perera - Đại học Công nghệ Swinburne Australia, TS. Shivani Agarwal – Nhóm các tổ chức KIET - Ấn Độ,... Phân tích đề tài quản lý đổi mới công nghệ từ góc nhìn của ngành truyền thông, GS. Timothy Marjoribanks cho rằng: “Chuyển đổi số có thể tạo ra nhiều khó khăn và thử thách nhưng cùng với đó cũng là rất nhiều cơ hội cho doanh nghiệp, đặc biệt trong ngành truyền thông, marketing”. Đồng thời, ICRMAT 2022 đã thu hút sự quan tâm và đóng góp của các nhà khoa học đến từ hơn 13 quốc gia, với hơn 50 bài được lựa chọn thuyết trình diễn ra trong các phiên thảo luận song song. Các đề tài và nghiên cứu này đã được xuất bản trong kỷ yếu hội thảo, đặc biệt những công trình nổi bật sẽ có cơ hội được xét duyệt xuất bản bởi các tạp chí quốc tế thuộc danh mục tạp chí ESCI, Scopus. Tại hội thảo, các tác giả đã cùng nhau trao đổi, thảo luận kết quả nghiên cứu về nhiều chủ đề xoay quanh quản lý và công nghệ, với mong muốn thúc đẩy những sáng tạo đột phá ứng dụng hiệu quả trong doanh nghiệp. Tiêu biểu có thể kể đến các đề tài về quản lý đa lĩnh vực trong thời đại số: Quản trị truyền thông & marketing, quản trị tài chính & kế toán, đổi mới quản lý trong lĩnh vực giáo dục bậc cao, thấu hiểu khách hàng số,… Các đề tài nghiên cứu cũng tập trung khai thác và thảo luận những sự thay đổi trong cách vận hành và quản trị doanh nghiệp cũng như phân tích hành vi khách hàng trong thời kỳ bình thường mới, từ đó đưa ra những giải pháp thích ứng cho doanh nghiệp và các nhà quản lý. Theo Tiến sĩ Douglas Proctor - Phó Hiệu trưởng Swinburne University of Technology: “Hội thảo ICRMAT 2022 là sự kiện đánh dấu những đóng góp quan trọng của Swinburne Việt Nam trong hoạt động nghiên cứu khoa học toàn cầu”. Sự tham gia của các chuyên gia quốc tế hàng đầu về quản trị và công nghệ cùng sự đóng góp của đông đảo các nhà khoa học từ cả trong và ngoài nước đã tạo nên thành công của ICRMAT 2022, khiến đây thực sự trở thành cầu nối giữa khoa học nghiên cứu và sáng tạo ứng dụng cho doanh nghiệp. Swinburne Vietnam Alliance Program (Swinburne Việt Nam) là Chương trình Liên kết đào tạo giữa Swinburne University of Technology (Melbourne, Australia) và Đại học FPT, nhằm mang chất lượng đào tạo quốc tế tới Việt Nam. Swinburne University of Technology là trường đại học danh tiếng thuộc top 1% các trường đại học hàng đầu trên thế giới (QS Ranking 2023). P.V