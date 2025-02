Học viện cưỡi ngựa Vinpearl Vũ Yên ký kết hợp tác với On Global Holdings

Theo đó, On Global Holding thông qua các đơn vị thành viên là On Media, On Connect và On Magazine sẽ thúc đẩy, lan tỏa hình ảnh và giá trị của Học viện Cưỡi Ngựa Vinpearl Vũ Yên đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước; kiến tạo và xây dựng cộng đồng những người yêu ngựa tại Việt Nam. Bên cạnh đó, đơn vị nàycòn đẩy mạnh phát triển kinh doanh, kết nối đối tác, mở rộng thị trường nhằm mang lại những cơ hội hợp tác giá trị cho Học viện.

Cụ thể, trong năm 2025, hàng loạt hoạt động, sự kiện đẳng cấp của Vinpearl Horse Academy Vũ Yên sẽ diễn ra, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của Học viện. Trong đó nổi bật là 2 Fashion show trình diễn thời trang cưỡi ngựa đẳng cấp quốc tế được tổ chức tại đây. Chuỗi sự kiện độc đáo là sự kết hợp giữa vẻ đẹp của trang phục thiết kế tinh xảo và sự uyển chuyển của môn thể thao cưỡi ngựa. Với sự tham gia của những nhà thiết kế hàng đầu, người nổi tiếng, hàng trăm người mẫu chuyên nghiệp, 2 buổi trình diễn hứa hẹn sẽ thu hút hàng ngàn khách VIP, bao gồm các doanh nhân, chính khách, giới mộ điệu thời trang và những người yêu thích môn thể thao cưỡi ngựa.

Hấp dẫn không kém sẽ là Giải đấu Cưỡi Ngựa “Vinpearl Equestrian Cup 2025’’. Cuộc thi hứa hẹn là một sự kiện thể thao đỉnh cao, nơi hội tụ những màn trình diễn mãn nhãn và những pha tranh tài kịch tính của khoảng 120 vận động viên cưỡi ngựa tài năng ở nhiều độ tuổi. Vinpearl Equestrian Cup 2025 không chỉ là một giải đấu chuyên nghiệp mà còn là một ngày hội giao lưu văn hóa và kết nối cộng đồng những người yêu thích môn thể thao quý tộc này, dự kiến sự kiến sẽ thu hút tới 2.000 khách mời.

Một sự kiện đáng mong chờ khác là Hội thảo Quốc tế với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước nhằm tạo cơ hội để các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, cơ sở đào tạo chăn nuôi, thú y và những người yêu thích ngựa giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và cập nhật kiến thức, chăm sóc và huấn luyện ngựa trong điều kiện khí hậu của Việt Nam nhằm thúc đẩy phát triển và nâng cao hiệu quả chăn nuôi và khai thác ngựa.

Bên cạnh đó, hai chương trình truyền hình thực tế quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, doanh nhân nổi tiếng; cuộc thi nhiếp ảnh “Vinpearl Equestrian Photo Contest” với hệ thống giải thưởng hấp dẫn, cùng hơn 200 hoạt động giải trí, phong cách sống đặc sắc diễn ra xuyên suốt quanh năm sẽ giúp cho đông đảo công chúng có cơ hội được tiếp cận và nuôi dưỡng tình yêu với môn thể thao này.

Với chuỗi hoạt động đột phá cùng những bước đi tiên phong, khác biệt trong năm 2025, Vinpearl Horse Academy không chỉ kiến tạo một điểm đến du lịch độc đáo, kết hợp hài hòa giữa trải nghiệm cưỡi ngựa đẳng cấp quốc tế, nghỉ dưỡng sinh thái và các hoạt động giải trí đa dạng mà còn là nơi ươm mầm tình yêu với môn thể thao cưỡi ngựa, đồng thời góp phần thúc đẩy quảng bá du lịch thể thao và văn hoá của Việt Nam, đưa Việt Nam ghi danh trên bản đồ bộ môn cưỡi ngựa thế giới.

Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl Vũ Yên – Vinpearl Horse Academy

Tọa lạc trên hòn đảo Vũ Yên (Hải Phòng), chỉ cách Hà Nội hơn 1 tiếng lái xe, Học viện Cưỡi Ngựa Vinpearl Vũ Yên - Vinpearl Horse Academy là đơn vị đầu tiên thiết lập tiêu chuẩn cưỡi ngựa chuẩn hoàng gia, mang lại cơ hội trải nghiệm văn hóa cưỡi ngựa đẳng cấp quốc tế.

Với cơ sở vật chất hiện đại, diện tích lên đến 29,5 ha cùng dàn tuấn mã quý hiếm bậc nhất thế giới, học viện không chỉ cung cấp các khóa học cưỡi ngựa chuyên nghiệp, mà còn là nơi mọi người có thể hòa mình vào thiên nhiên, học hỏi phong cách sống và rèn luyện bản lĩnh. Đây cũng là điểm đến lý tưởng để kết nối cộng đồng tinh hoa và trải nghiệm những giá trị đẳng cấp, nơi cưỡi ngựa không chỉ là môn thể thao rèn luyện thể chất, mà còn là lối sống thượng lưu.

Tập đoàn On Global Holdings

On Global Holdings sở hữu hệ sinh thái các công ty thành viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực kinh tế tiềm năng: Từ truyền thông đa phương tiện (On Media, On Magazine, Tạp chí Her World, Cory Couture Productions,...) đến kết nối kinh doanh & hợp tác chiến lược (On Connect); Từ phát triển nguồn nhân tài, nhân lực (On Academy, On Talent) đến các lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ giải pháp kinh doanh, luật & kế toán thuế (On Bízol, On Invest); Từ lĩnh vực ẩm thực và nông nghiệp (On Food, On Farm) đến các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp toàn diện (On Care, On Wellness, On Beauty) ... tạo nên một hệ thống mạng lưới kinh doanh đa năng, mạnh mẽ và linh hoạt.

Một số hình ảnh của buổi Lễ Kí kết hợp tác chiến lược toàn diện giữa Vinpearl Horse Academy và Tập đoàn On Global Holdings: