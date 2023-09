Học sinh Việt Nam giành giải 3 viết thư quốc tế UPU

TPO - Em Đào Khương Duy - học sinh lớp 7/1 Trường THCS Huỳnh Tấn Phát, huyện Bình Đại, Bến Tre vừa xuất sắc giành giải Ba Quốc tế cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52. Khương Duy sẽ có mặt tại thành phố Riyadh, Ả Rập Xê Út vào ngày 5/10 để tham dự lễ trao giải.

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023) do Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) tổ chức với chủ đề “Tưởng tượng em là một siêu anh hùng mang sứ mệnh làm cho mọi con đường trên thế giới an toàn hơn với trẻ em. Hãy viết thư cho ai đó để nói về sức mạnh siêu phàm giúp em hoàn thành sứ mệnh của mình”.

Tiếng Anh: Imagine you are a super hero and your mission is to make all roads around the world safer for children. Write a letter to someone explaining which super powers you would need to achieve your mission.

Hóa thân thành siêu anh hùng S-24/7 viết thư cho cha mẹ ở hành tinh Love-365 kể về sứ mệnh bảo vệ trẻ em khắp thế giới khỏi “gã hung thần” tai nạn giao thông bằng siêu năng lực đặc biệt của mình, bức thư của Đào Khương Duy đã xuất sắc đạt giải Nhất Quốc gia Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 (năm 2023) tại Việt Nam.

Đây cũng là lần đầu tiên, tỉnh Bến Tre có học sinh đạt thành tích cao nhất trong Cuộc thi này.

Chia sẻ về hành trình tham dự Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 52, Duy cho biết em tham gia cuộc thi bởi chủ đề năm nay liên quan đến vấn đề mà em đặc biệt quan tâm - an toàn giao thông cho trẻ em. Nhà ở gần quốc lộ, mỗi ngày, trên đường đi học, chứng kiến luồng xe cộ đông đúc, nhiều người tham gia giao thông phóng nhanh, vượt ẩu gây ra những tai nạn hết sức thương tâm, trong đó có nhiều nạn nhân là những em nhỏ, thiếu niên trạc tuổi Duy.

Niềm thương cảm cùng mong muốn mọi người nâng cao ý thức an toàn khi tham gia giao thông đã thôi thúc Khương Duy - một cậu bé rụt rè, có phần nhút nhát lên ý tưởng về một siêu anh hùng mang tên S-24/7 với ý nghĩa siêu anh hùng luôn luôn hiện hữu trong cuộc sống, bảo vệ trẻ em suốt 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần không một phút nào nghỉ ngơi.

Bức thư mang thông điệp chỉ cần có đủ yêu thương, sự quan tâm và trách nhiệm, bất kỳ ai cũng có thể trở thành “siêu anh hùng” sẵn sàng bảo vệ trẻ em khỏi tai nạn giao thông được Duy dẫn dắt một cách logic với những hình ảnh rất đỗi gần gũi và chân thật:

“Để tránh gây chú ý với loài người bởi hình dáng khác lạ của mình, con thường biến hình để đi trước gã hung thần Tai Nạn Giao Thông một bước.

Có khi con là chú cảnh sát giao thông, ân cần đưa nhóm em nhỏ qua đường.

Có lúc con là bác bảo vệ trường, nhắc nhở phụ huynh luôn đội mũ bảo hiểm, thắt dây an toàn cho bé.

Có khi con là cô lao công, ngừng tay chổi để khuyên em nhỏ đi bộ trật tự đúng phần đường.

Có lúc con là cơn gió ngược, khiến mọi xe cộ chạy dưới 30 km/giờ khi đến khu vực có nhiều trẻ em.

Mỗi ngày, con phải rất nhiều lần dùng siêu năng lực hoán đổi ý nghĩ để thay thế những ý nghĩ rất nguy hiểm, sai trái của con người như phóng nhanh, vượt ẩu, chạy xe ngược chiều,… bằng ý nghĩ đúng đắn “an toàn luôn trên hết”.

Con nhanh hơn ánh sáng, mạnh hơn bão vũ trụ,… nhưng siêu năng lực lớn nhất và quý giá nhất con có chính là TÌNH YÊU THƯƠNG muôn loài, bởi con ra đi từ hành tinh Love-365...”.

Bức thư đoạt giải Nhất của Duy đã được Ban Tổ chức Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU 52 (năm 2023) dịch ra tiếng Pháp, gửi đến Liên minh Bưu chính quốc tế (UPU) tại Thụy Sĩ để tham gia dự thi quy mô toàn cầu và vinh dự được trao Giải Ba quốc tế.

Đây là lần thứ 18, Việt Nam có học sinh đạt giải quốc tế Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU sau 35 năm tham gia. Trước đó, Việt Nam đã đạt 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 7 giải Ba và 6 giải Khuyến khích.

Lễ công bố và trao giải quốc tế Cuộc thi sẽ được tổ chức tại phiên Bế mạc Đại hội bất thường UPU lần thứ 4 vào ngày 05/10/2023 tới đây tại thành phố Riyadh, Ả Rập Xê Út. Nhân dịp này, UPU và nước chủ nhà Đại hội sẽ mời các thí sinh đạt Giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi UPU quốc tế tham dự.

Dự kiến, Đào Khương Duy sẽ cùng đoàn công tác của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tham dự Lễ công bố và trao giải Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 52 năm 2023.