Hoàng Thùy lên tiếng khi bị chê hết thời ở tuổi 31, diễn không ai xem

TPO - Sáng 4/12, Cơ quan CSGT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can 4 người cùng trú tại huyện Chợ Mới (An Giang) về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Mua bán hóa đơn trái phép” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.