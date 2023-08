TPO - Tuần qua, nhiều diễn biến đáng chú ý trên thị trường chứng khoán như cổ đông lớn rời Đường Quảng Ngãi, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM bảo lãnh cho đơn vị thành viên vay vốn, Hoàng Anh Gia Lai bảo lãnh khoản vay 500 tỷ đồng cho công ty con

Mặt đất Sài Gòn có thêm cổ đông lớn

Từ ngày 7 - 11/8, chỉ số VN - Index tăng 6,23 điểm lên 1.232,21 điểm. Thanh khoản trên sàn HoSE đạt 112.625 tỷ đồng. Tương tự, chỉ số HNX - Index tăng 2,84 điểm lên 245,25 điểm. Thanh khoản trên sàn HNX tăng 11,1% với 10.984 tỷ đồng được giao dịch.

Trong tuần qua, khối ngoại bán ròng 70,79 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt 732 tỷ đồng trên HoSE. Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài cũng bán ròng 1,84 triệu đơn vị, giá trị bán ròng đạt hơn 49 tỷ đồng. Với thị trường Upcom, khối ngoại mua ròng 41,49 triệu đơn vị, giá trị mua ròng đạt 770 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ 7 - 11/8, trên toàn thị trường, khối ngoại bán ròng 31,13 triệu đơn vị, tổng giá trị bán ròng đạt hơn 11 tỷ đồng.

Công ty CP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (mã chứng khoán: SGN) vừa công bố có thêm cổ đông lớn. Cụ thể, America LLC đã mua 1,3 triệu cổ phiếu SGN vào ngày 9/8 và nâng sở hữu tại SGN lên hơn 2,7 triệu cổ phiếu, tương đương 8,061% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn của SGN. America LLC là quỹ đầu tư đến từ Charlestown, Nevis với vốn điều lệ 10 triệu USD, ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư tài chính.

Ngày 30/8 tới, SGN sẽ chốt quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 25%. Thời gian thanh toán dự kiến là vào ngày 15/9. Với hơn 33,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty CP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn sẽ chi khoảng 84 tỷ đồng để thanh toán cổ tức năm 2022.

Ngày 8/8 vừa qua, Foremost Worldwide Limited (thuộc nhóm quỹ liên quan VinaCapital) đã bán ra 200.000 cổ phiếu QNS của Công ty CP Đường Quảng Ngãi (mã chứng khoán: QNS). Sau giao dịch, VinaCapital giảm tỷ lệ sở hữu từ 5% về còn 4,95% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn.

Cổ phiếu QNS vừa trải qua chuỗi tăng giá mạnh. Từ đầu năm đến nay, QNS tăng gần 45%, từ 33.180 đồng lên 48.000 đồng/cổ phiếu.

Quý II, Đường Quảng Ngãi ghi nhận doanh thu đạt 3.152 tỷ đồng, tăng 43,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt gần 712 tỷ đồng, tăng 94,9% so với cùng kỳ. Lũy kế trong nửa đầu năm 2023, QNS ghi nhận doanh thu đạt 5.282 tỷ đồng, tăng 31,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt 1.028 tỷ đồng, tăng 90,1% so với cùng kỳ năm trước.

Đua nhau mua thêm

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) vừa thông báo nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bảo đảm nghĩa vụ tín dụng cho công ty con. Theo đó, HAG thông qua việc sử dụng các biện pháp bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ tín dụng của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai, phát sinh từ khoản cấp tín dụng có hạn mức 500 tỷ đồng. Thời gian hiệu lực của hạn mức là 12 tháng để bổ sung vốn lưu động kinh doanh cho Hưng Thắng Lợi Gia Lai tại Sacombank chi nhánh Gia Lai.

HAG sẽ áp dụng 2 biện pháp để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ cho công ty con. Thứ nhất là cầm cố 30 triệu cổ phần tại Công ty CP Chăn nuôi Gia Lai thuộc sở hữu của công ty. Thứ hai là cam kết bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ cho Hưng Thắng Lợi Gia Lai tại Sacombank phát sinh từ các Hợp đồng tín dụng với khoản vay nêu trên.

Hưng Thắng Lợi Gia Lai là công ty con do HAG sở hữu 98% vốn điều lệ. Công ty này đang quản lý nhiều công ty khác của HAG, như Công ty CP Gia súc Lơ Pang, Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Đại Thắng, Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Khăn Xay.

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã chứng khoán: CII) cũng thông qua bảo lãnh cho đơn vị thành viên vay vốn. Cụ thể, ngày 7/8, CII thông qua việc bảo lãnh, thế chấp, cầm cố một số tài sản của CII cho khoản vay của Công ty CP BOT Trung Lương Mỹ Thuận tại Vietcombank chi nhánh TPHCM.

Tại thời điểm ngày 30/6, CII thông qua công ty CII B&R sở hữu 50% vốn điều lệ tại Công ty CP BOT Trung Lương Mỹ Thuận và ghi nhận trên báo cáo tài chính là đầu tư vào công ty liên doanh.

Công ty CP Cơ điện Trần Phú đã nâng sở hữu tại Công ty CP Điện lực Gelex (Gelex Electric-mã chứng khoán: GEE) lên 5,6% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn. Cụ thể, Cơ điện Trần Phú vừa mua vào 2,8 triệu cổ phiếu GEE, giao dịch được thực hiện vào ngày 16/6.

Cơ Điện Trần Phú, tiền thân là Xí nghiệp cơ khí Trần Phú được thành lập vào năm 1965, trải qua 58 năm xây dựng và phát triển, đến nay Trần Phú là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất dây và cáp điện.

Trong khi đó, đối với lĩnh vực sản xuất dây và cáp điện, Gelex Electric đang sở hữu Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi), Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM), Công ty CP thiết bị Điện (Thibidi), Công ty CP Thiết bị Đo điện EMIC (EMIC), Công ty Dây đồng Việt Nam CFT (CFT)…

Sau khi mua thêm 1,31 triệu cổ phiếu HSG của Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen vào ngày 2/8, nhóm Dragon Capital đã nâng sở hữu lên 9,11% vốn điều lệ. Trong đó, Norges Bank mua vào 1,11 triệu cổ phiếu và Hanoi Investments Holdings Limited mua vào 200.000 cổ phiếu. Trước đó vào ngày 16/6, quỹ Dragon Capital đã mua 2.139.700 cổ phiếu HSG nhưng đến ngày 20/7, Dragon Capital đã bán ra 1.035.400 cổ phiếu HSG.