Hoãn chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam và show thời trang VBFF 8

TPO - Ban tổ chức Hoa hậu Du lịch Việt Nam đã hoãn đêm chung kết dự kiến diễn ra ngày 20/7 tại Quảng Ninh. Ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 cũng tạm hoãn các phần thi phụ.

Tối 19/7, ban tổ chức Hoa hậu Du lịch Việt Nam ra thông báo tạm hoãn chung kết dự kiến diễn ra ngày 20/7 tại Quảng Ninh.

"Ban tổ chức Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 xin thông báo tạm hoãn thời gian tổ chức đêm chung kết ngày 20/7. Thời gian tổ chức được thông báo sau", ban tổ chức viết.

Trước đó, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 cho biết vòng chung kết diễn ra từ 10/7 đến 20/7 tại thành phố Cẩm Phả. Top 40 thí sinh tham gia chuỗi hoạt động đồng hành.

"Ban tổ chức đã gấp rút trong quá trình kiện toàn sân khấu ngày 20/7. Trong đêm chung kết, các thí sinh tham gia các phần thi: Trình diễn áo dài, trình diễn bikini và trang phục dạ hội để tìm ra 5 thí sinh lọt vào phần thi ứng xử", ban tổ chức chia sẻ.

Cũng trong tối 19/7, ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 ra thông báo cho biết hoãn sự kiện Vietnam Beauty Fashion Fest 8 và phần thi Best in Swimsuit.

"Thời gian tổ chức sự kiện Vietnam Beauty Fashion Fest 8 cùng phần thi Best in Swimsuit thuộc khuôn khổ cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024 có sự thay đổi so với kế hoạch dự kiến. Ban tổ chức sẽ cập nhật thông tin và lịch trình mới nhất về các sự kiện trong thời gian sắp tới", ban tổ chức cho biết.

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 đang diễn ra tại Phan Thiết với sự tham gia của 36 thí sinh. Các thí sinh đã trải qua phần thi Grand Voice Award hôm 18/7. Năm nay, cuộc thi không có đêm bán kết. Chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 3/8 tại TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Bên cạnh Hoa hậu Du lịch Việt Nam và Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, nhiều sự kiện văn hóa, giải trí khác cũng ra thông báo tạm hoãn trong ngày 19/7.