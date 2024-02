Hoa xuân ca và dấu ấn thịnh vượng của VPBank

Bên cạnh món ăn tinh thần quen thuộc Táo Quân, năm nay chương trình Tết ấn tượng gọi tên thêm Hoa xuân ca - một đại nhạc hội đặc biệt do Đài Truyền hình Việt Nam và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) tổ chức, để lại những dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả.

Đại nhạc hội tầm cỡ quốc gia

Với một đại nhạc hội, dàn line-up là điều mà bất kỳ khán giả nào cũng mong chờ. Bên cạnh đó, dàn line-up hội tụ những ngôi sao hàng đầu cũng sẽ thể hiện đẳng cấp của chương trình. Với những show ca nhạc đình đám, danh sách các ngôi sao lớn tham gia lên đến con số 5 đã là hoành tráng, nhưng với Hoa xuân ca do VTV và VPBank tổ chức, con số đó là gần 30.

Gần 30 nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam từ những tên tuổi đã khẳng định được vị thế nhiều năm qua như Mỹ Tâm, Hà Trần, Thu Phương đến những “tân binh” đình đám nhất hiện nay như MONO, Tăng Duy Tân...; từ những giọng ca đỉnh cao như Hồ Quỳnh Hương đến nữ thần tạo trend Hoàng Thuỳ Linh hay nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà; từ dòng nhạc rock mạnh mẽ của Hoàng Hải - Uyên Linh đến rap của Đen Vâu, âm hưởng dân ca của Phương Mỹ Chi hay công chúa ballad Hòa Minzy… tất cả đã quy tụ tại chương trình với những màn trình diễn công phu, đầy sắc màu.

Thêm vào đó là một sân khấu độc đáo với visual mãn nhãn do ekip của đạo diễn Phạm Hoàng Nam thực hiện, cùng những bản hoà âm mới mẻ, khác lạ được phù phép bởi nhạc sĩ Trần Thanh Phương. Có thể nói rất nhiều “tinh hoa” của cả showbiz Việt đã hội tụ tại một điểm là Hoa xuân ca.

Bên cạnh dàn line-up trong mơ, điều khiến Hoa xuân ca 2024 vươn tầm trở thành một đại nhạc hội tầm cỡ quốc gia là ở chiều sâu cảm xúc cùng những thông điệp ý nghĩa, nhân văn mà chương trình này lan toả. Với chủ đề Quê hương, Hoa xuân ca tinh tế chọn lọc một songlist từ xưa cũ đến hiện đại, nhưng đều chung tinh thần khơi gợi tình yêu hướng về gia đình, về quê nhà, về tình yêu con người như “Ôi quê tôi”, “Cố Hương”, “Bài ca Đất Phương Nam”, Liên khúc “Nước ngoài - Đường Xa Tuyết Trắng”… Đan cài cùng những giai điệu quê hương là các phóng sự ngắn về nỗi nhớ nhà của những người con xa xứ, hay niềm hạnh phúc khi được về với cội nguồn, với gia đình của những ngôi sao như Phan Mạnh Quỳnh, Mỹ Tâm hay Isaac.

Tất cả được dàn dựng công phu, tận tâm đến từng chi tiết, tái hiện trọn vẹn không khí Tết Việt trên mọi miền đất nước, tử miền Bắc với câu hò xứ Nghệ, qua cao nguyên rực ánh mặt trời, đến phương nam trù phú, và cả những cái Tết phủ đầy tuyết trắng nơi đất khách quê người. Những thanh âm và câu chuyện sâu lắng ấy đã chạm đến góc sâu cảm xúc của hàng triệu khán giả, khơi gợi tình cảm thiêng liêng dành cho quê hương, đất nước và gia đình, để rồi từ đó mỗi người như thấy yêu thương hơn, trân trọng hơn những ngày Tết đoàn viên cũng như mong muốn nâng niu và gìn giữ những nét văn hoá đậm đà bản sắc Việt.

Đại diện VPBank - nhà tài trợ duy nhất đồng hành cùng chương trình - bày tỏ, “Những ngày Tết luôn là khoảng thời gian đặc biệt thiêng liêng đối với người Việt, và chúng tôi đã từ lâu mong muốn được làm một điều gì đó cũng thật đặc biệt như Hoa xuân ca 2024 - một chương trình nghệ thuật tầm quốc gia với chất lượng cao nhất và cũng là một món quà thịnh vượng tinh thần đậm đà bản sắc Việt”.

Theo vị đại diện này, đồng hành cùng Hoa xuân ca 2024, VPBank mong muốn lan tỏa những cung bậc cảm xúc ấm áp, thiêng liêng của Tết quê nhà đến với 30 triệu khách hàng của ngân hàng nói riêng cũng như mọi người Việt Nam trên toàn cầu, khơi gợi tình yêu, lòng tự hào về một Việt Nam thịnh vượng và phồn vinh.

VPBank nối dài những dấu ấn thịnh vượng

Hoa xuân ca 2024 đã trở thành dấu ấn nổi bật tiếp theo của VPBank, nối dài thêm chuỗi sự kiện văn hoá, nghệ thuật đỉnh cao, quy mô lớn ghi dấu VPBank trong những năm gần đây. Với sứ mệnh “Vì một Việt Nam thịnh vượng”, VPBank đã luôn nỗ lực kiến tạo nên những sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao dành cho người Việt, nhằm khích lệ, lan toả nguồn năng lượng tích cực, giá trị nhân văn, bền vững tới cộng đồng.

Từ năm 2013 đến nay, VPBank đã là thương hiệu ngân hàng gắn liền với những đêm nhạc tầm cỡ đưa các ngôi sao toàn cầu đến với khán giả Việt như Richard Clayderman, Kenny G hay mới đây nhất là Westlife với hai đêm diễn tại Việt Nam. Ngân hàng cũng là cái tên có uy tín lớn trong cộng đồng chạy bộ với gần 10 năm gắn bó với phong trào chạy bộ Việt Nam, tổ chức 11 giải chạy lớn thu hút gần 60 nghìn người tham gia như VPBank Hanoi Marathon, VPBank Hanoi International Marathon, và sắp tới là VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024, VPBank Can Tho Music Night Run…

Và năm 2022, ngay khi Việt Nam tuyên bố thời kỳ “bình thường mới” sau đại dịch, VPBank cũng là thương hiệu đầu tiên tổ chức miễn phí một show ca nhạc hoành tráng nhằm động viên và khích lệ cổ vũ tinh thần Việt Nam luôn lạc quan kiên cường và vững vàng trước khó khăn.

Kiên định với những giá trị thịnh vượng tinh thần, thịnh vượng cộng đồng ấy, VPBank một lần nữa đã ghi điểm với hàng triệu khán giả khi đã tiếp tục gắn tên mình với một sự kiện nghệ thuật tiêu điểm, có tâm và có tầm như Hoa xuân ca 2024. Và có thể nhiều khán giả xem truyền hình sẽ không biết rằng bài hát “We are the family” do Uyên Linh và Hoàng Hải trình diễn gần cuối chương trình Hoa xuân ca chính là bài hát được sáng tác dành riêng cho VPBank, với phần hình ảnh là các CBNV ngân hàng rong ruổi trên hành trình thiện nguyện xây dựng gần 40 điểm trường khó khăn trên khắp mọi miền đất nước. Theo đại diện ngân hàng, trong những năm qua, VPBank đã đóng góp gần 1400 tỷ đồng cho các công tác an sinh, xã hội, tập trung chủ yếu vào giáo dục và y tế.

Quả thực, với sự đầu tư công phu về ý tưởng và hình thức thể hiện, cùng những tầng nội dung sâu sắc, nhân văn, Hoa xuân ca 2024 của VPBank và VTV đã mang đến một màn khai xuân thịnh vượng và ý nghĩa.