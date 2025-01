Hòa Phát lãi sau thuế 12.020 tỷ đồng năm 2024

Lũy kế cả năm 2024, Hòa Phát đạt 140.560 tỷ đồng doanh thu, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, đạt kế hoạch năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 12.020 tỷ đồng, tăng 77% so với năm 2023 và vượt 20% kế hoạch năm. Năm 2024, Hòa Phát nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 13.400 tỷ đồng.

Tập đoàn Hòa Phát cho biết, quý 4/2024, tập đoàn đạt doanh thu 35.232 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2023 (34.924 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 2.809 tỷ đồng, giảm 5% so với quý 4/2023 (2.969 tỷ đồng).

Lũy kế cả năm 2024, Hòa Phát đạt 140.560 tỷ đồng doanh thu, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, đạt kế hoạch năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 12.020 tỷ đồng, tăng 77% so với năm 2023 và vượt 20% kế hoạch năm. Năm 2024, Hòa Phát nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 13.400 tỷ đồng.

Năm 2024, Hòa Phát đã sản xuất 8,7 triệu tấn thép thô, tăng 30% so với năm 2023. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 8,1 triệu tấn, tăng 20%. Trong đó, thép xây dựng, thép chất lượng cao đạt 4,48 triệu tấn, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Thép cuộn cán nóng HRC sản xuất hơn 3triệu tấn, tăng 5% với năm 2023.

Tại thị trường trong nước, Hòa Phát củng cố vị thế thị phần số 1 cả nước về thép dài, ống thép với lần lượt là 37,6% và 27,7% và đứng trong Top 5 thị phần tôn mạ với 8,2%. Sản phẩm đã cung cấp vào hàng loạt dự án hạ tầng lớn như sân bay, các tuyến Metro tại Hà Nội, TPHCM và nhiều dự án trọng điểm khác. Tập đoàn đã sản xuất và cung cấp hàng trăm ngàn tấn thép có hàm lượng kỹ thuật cao, phức tạp như thép cuộn làm tanh lốp ô tô, đinh ốc vít, lõi que hàn, cáp thang máy, thép hợp kim cao dập nguội, thép làm cẩu trục, thép dự ứng lực cường độ cao…

Thị trường xuất khẩu thép Hòa Phát mở rộng tới gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Năm 2024, hoạt động xuất khẩu đóng góp 31% doanh thu của toàn Tập đoàn.

Về sản phẩm hạ nguồn, Hòa Phát đã cung cấp trên 708.000 tấn ống thép cho thị trường, tăng trên 3% so với năm 2023. Tôn mạ các loại đạt hơn 446.000 tăng 36% so với cùng kỳ. Thép dự ứng lực các loại đạt 134.000 tấn, tăng 28% so với năm trước.

Các lĩnh vực kinh doanh khác cũng ghi nhận những dấu hiệu tích cực. Nông nghiệp Hòa Phát có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch, trong đó ấn tượng nhất là sản lượng trứng gà đạt 330 triệu quả. Mạng lưới phân phối trứng gà Hòa Phát hiện có mặt tại hơn 100 siêu thị khu vực phía Bắc và rộng khắp ba miền. Trong lĩnh vực chăn nuôi heo, sản lượng heo thành phẩm vượt kế hoạch đề ra. Lĩnh vực chăn nuôi bò Úc có chuyển biến tích cực so với năm 2023 khi sản lượng chăn nuôi cao hơn năm trước.

Hòa Phát hiện sở hữu hơn 1.100 ha đất công nghiệp, và sẽ tập trung thu hút FDI, dự kiến phát triển thêm 3 khu công nghiệp trong thời gian tới, tạo thêm quỹ đất sạch và hạ tầng kỹ thuật nhằm phục vụ nhu cầu đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Lĩnh vực điện máy gia dụng bước đầu ghi nhận sự tăng trưởng về doanh thu nhờ phát triển hàng loạt sản phẩm mới.

Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 được triển khai đúng tiến độ đề ra. Phân kỳ 1 đi vào vận hành năm 2025. Phân kỳ 2 dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025, đầu 2026. Sản phẩm chính của dự án là thép cuộn cán nóng, thép chất lượng cao, thép đặc biệt phục vụ ngành công nghiệp ô tô, đường sắt, đóng tàu, gia công kết cấu,…

Tập đoàn Hòa Phát đang hoạt động và đóng góp ngân sách nhà nước tại 26 tỉnh, thành phố trên cả nước. Năm 2024, Tập đoàn Hòa Phát nộp ngân sách 13.400 tỷ đồng, vượt xa con số 9.000 tỷ đồng năm 2023. Hòa Phát cũng dành hàng trăm tỷ đồng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Trong đó, Tập đoàn đã hỗ trợ hỗ trợ xây dựng 1.500 căn nhà cho người nghèo, các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ; hỗ trợ tái thiết Làng Nủ, Nậm Tông, xây nhà cho bà con tại xã A Lù, Lào Cai,…