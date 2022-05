Hoa hậu và 4 á hậu của Miss Grand Vietnam 2022 sẽ nhận được tiền thưởng bao nhiêu?

TPO - BTC Miss Grand Vietnam 2022 đã chính thức hé lộ tiền thưởng dành cho Hoa hậu và 4 Á hậu của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022.

Mới đây, bà Phạm Kim Dung – chủ tịch Miss Grand Vietnam đã công bố chính thức khởi động cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Theo đó, cuộc thi dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 5/9 tới 25/9, mỗi năm một lần và bám sát format của Miss Grand International.

Được biết, số lượng thí sinh được chọn sau các vòng sơ tuyển dao động 65-70 và thí sinh sẽ được tham gia tự do (không theo tỉnh thành).

Đặc biệt, Miss Grand Vietnam 2022 cũng sẽ trao thêm các danh hiệu Á hậu 3 và Á hậu 4 theo đúng format của cuộc thi mẹ và dự kiến cả 5 người đẹp trong top 5 sẽ đều có chiếc vương miện riêng của mình.

Ngoài vương miện chính thức, mới đây BTC Miss Grand Vietnam cũng đã công bố tiền thưởng dành cho top 5. Theo đó, Hoa hậu sẽ được nhận 400 triệu đồng tiền mặt, Á hậu 1 nhận 200 triệu đồng, Á hậu 2 nhận 150 triệu đồng và hai Á hậu 3 và 4 sẽ cùng nhận số tiền thưởng 100 triệu đồng.

Ngoài ra, sẽ có các giải thưởng phụ như: Best Evening Gown, Best Introduction, Best National Costume, Top 5 Before Arrival,... cùng các giải thưởng khác. Cuộc thi năm nay cũng sẽ có phần thi trình diễn trang phục dân tộc. Thí sinh sẽ tự thiết kế trang phục dân tộc của mình hoặc kết hợp cùng với nhà thiết kế ở phần thi này. Và đặc biệt, sẽ có giải thưởng tiền mặt cho nhà thiết kế có trang phục thắng giải.

Cô gái giành vương miện Miss Grand Vietnam năm nay sẽ là một cô gái thông minh, bản lĩnh hội tụ đủ những yếu tố để sẵn sàng chinh chiến trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

Bên cạnh đó BTC Miss Grand Vietnam cho biết sẽ mời Mr. Nawat và Mrs. Teresa (Chủ tịch và phó chủ tịch của Miss Grand International) với vai trò cố vấn để cùng với ban giám khảo tìm ra chủ nhân của vương miện trong đêm chung kết.