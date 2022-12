Hoa hậu Thùy Tiên vượt Trấn Thành, Sơn Tùng M-TP trong cuộc đua TikTok năm 2022

TPO - Theo thông tin từ BTC TikTok Awards Vietnam 2022, kênh TikTok của Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên trong năm 2022 có hơn 6,6 tỷ lượt người xem và trở thành kênh có số lượt người xem cao nhất.

Với số lượt người xem trên, Hoa hậu Thuỳ Tiên đã vượt Trấn Thành (6,5 tỷ lượt xem) và Sơn Tùng M-TP (5,9 tỉ lượt xem) để giành giải Nhà sáng tạo nội dung Nghệ sỹ của năm.

Đây thực sự là giải thưởng xứng đáng cho Người đẹp Top 5 của Hoa hậu Việt Nam bởi hai năm hoạt động, xây dựng kênh TikTok, Thuỳ Tiên đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình khi có nhiều video gây sốt về các chủ đề như sắc đẹp, hài, hoạt động từ thiện... không chỉ thu hút đông đảo người xem mà còn nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng.

Tại lễ trao giải, khi Hoa hậu Thuỳ Tiên bước lên nhận giải đã có hàng ngàn khán giả vỗ tay ủng hộ kết quả này. Hoa hậu Thuỷ Tiên đã cảm ơn đội ngũ đứng đằng sau kênh TikTok của mình và cho rằng thành công này là sự nỗ lực của toàn ê kíp cũng như sự ủng hộ chân thành của khán giả. Thuỳ Tiên cũng mong muốn mọi người tiếp tục ủng hộ để năm tới cô sẽ làm tốt hơn công việc của mình.

BTC trao tới 2 giải thưởng cho cùng một hạng mục Nhà Sáng tạo truyền cảm hứng của năm cho An Đen và Thủng Long Family. Bất ngờ về giải thưởng, An Đen đã chia sẻ: “An rất vui khi nhận được giải thưởng TikTok Awards Việt Nam 2022. Cảm ơn cô chú, anh chị em bốn phương, những người biết An hay chưa biết An đã luôn thương yêu An rất nhiều. Cảm ơn TikTok đã lựa chọn và tin tưởng An”.

TikTok Awards (Giải thưởng TikTok) Việt Nam là một giải thưởng nhằm tôn vinh các nhà sáng tạo, nghệ sĩ, người dùng và có nhiều đóng góp trên nền tảng TikTok. Giải thưởng đã lần đầu tiên được tổ chức vào cuối năm 2020 tại TPHCM với 11 hạng mục. Năm 2022 là năm thứ hai giải thưởng được tổ chức sau thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Thủng Long Family cũng dành lời cảm ơn tới nền tảng TikTok và khán giả: “Giải thưởng này là cơ hội để chúng tôi mang sự nỗ lực và nguồn năng lượng của mình không chỉ tới khán giả mà còn đến với tất cả các anh chị em là nhà sáng tạo nội dung cũng như những ai muốn trở thành nhà sáng tạo nội dung TikTok. Từ đó chúng ta có cơ sở xây dựng cộng đồng sản xuất nội dung số chất lượng và vững mạnh hơn”.

NSND Bạch Tuyết là người lớn tuổi nhất được nhận giải thưởng tại TikTok Awards Vietnam 2022. Với Ca khúc “Về nghe mẹ ru”, NSND Bạch Tuyết đã được nhận thưởng Âm nhạc của năm. Chia sẻ về niềm vui này, NSND Bạch Tuyết cho biết: “Không chỉ biết ơn đội ngũ sản xuất ca khúc, tôi còn dành niềm cảm kích rất lớn trước tinh thần sáng tạo Việt và nỗ lực không ngừng giúp lan toả nghệ thuật, văn hoá và âm nhạc đến gần hơn với bạn bè quốc tế”.





Danh sách các nhà sáng tạo đạt giải thưởng TikTok 2022

1. Nhà sáng tạo nội dung nghệ sỹ của năm - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên (@missgrand2021.thuytien)

2. Nhà sáng tạo truyền cảm hứng của năm - An Đen (@anden75) và Thủng Long family (@thunglongfamily)

3. Nhà sáng tạo triển vọng của năm - (@rufinoaybar)

4. Nhà sáng tạo của năm - Ciin (@cciinnn)

5. Âm nhạc của năm: Ca khúc "Về nghe Mẹ ru"- NSND Bạch Tuyết

6. Kênh thông tin của năm - Tiin (@tiin.vn)

7. Đối tác nội dung của năm - MCV(#MCV)

8. Nhà sáng tạo nội dung giải trí của năm - An Nhiên Bối Bối (@annhien_boiboi)

9. Nhà sáng tạo nội dung thể thao của năm - Angtuan12 (@angtuan12)

10. Nhà sáng tạo nội dung học thuật và đời sống của năm - Quankhonggo (@quankhonggo)

11. Nhà sáng tạo nội dung mảng LiveStream của năm - Thiennhan5272 (@thiennhan5272)

Theo BTC, mỗi câu chuyện được truyền tải đều cho thấy nỗ lực của cộng đồng các nhà sáng tạo nội dung TikTok trong việc hướng đến một sân chơi tích cực, an toàn, phong phú và đa dạng, nơi mọi cá nhân đều được tự do thể hiện cá tính riêng. Những giá trị độc đáo và ý nghĩa này đã trở thành nguồn cảm hứng để các nhà sáng tạo nội dung tiếp tục tạo ra giá trị tích cực, thúc đẩy một cộng đồng đáng tin cậy và bền vững”.