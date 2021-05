Hoa hậu Đỗ Thị Hà: 'Cả nước đồng lòng thì chúng ta nhất định sẽ chiến thắng đại dịch'

TPO - “Nếu không đi chơi lần này chúng ta có thể đi chơi vào dịp khác, mọi thứ đều có thể nếu chúng ta khoẻ mạnh. Chống dịch, bảo vệ chính mình cũng là bảo vệ người thân và cộng đồng. Hà tin là cả nước đồng lòng thì chúng ta nhất định sẽ chiến thắng đại dịch”- Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ.

Hiện tại, dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Công việc, học tập, cuộc sống của Hà bị ảnh hưởng như thế nào?

Hiện tại, dịch COVID-19 bùng phát trở lại, ảnh hưởng nhiều tới công việc, học tập cũng như cuộc sống của Hà. Mọi show diễn đều hoãn hoặc dời lịch, kỳ thi cũng phải hoãn lại… Tuy nhiên, Hà không có gì nuối tiếc bởi đây là thời điểm mà tất cả mọi người cần đồng lòng và chung tay để chống dịch. Thời gian này, Hà tranh thủ tự học tiếng Anh và training những kĩ năng cần thiết cho mình. Hà sẽ không để một giây nào trôi qua một cách lãng phí.

Nếu chúng ta muốn có một cuộc sống bình thường như trước kia thì tạm thời hãy ở nhà, hạn chế ra ngoài, chấp hành nghiêm chỉnh khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, chấp nhận bỏ qua những thói quen và sở thích thường ngày như đi dạo phố, cafe, du lịch... Nếu không đi chơi lần này chúng ta có thể đi chơi vào dịp khác, mọi thứ đều có thể nếu chúng ta khoẻ mạnh. Chống dịch, bảo vệ chính mình cũng là bảo vệ người thân và cộng đồng. Hà tin là cả nước đồng lòng thì chúng ta nhất định sẽ chiến thắng đại dịch.

Được biết, Đỗ Hà vừa cùng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vy và Lương Thùy Linh đảm nhận vị trí Chủ tịch CLB từ thiện “Suối mát từ tâm”. Lý do nào khiến bạn đi đến quyết định này?

Việc thành lập một CLB từ thiện từ lâu là ý tưởng nung nấu của chị Phạm Kim Dung (Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng) và các hoa - á hậu. Theo Hà, là một người của công chúng, ngoài việc nỗ lực phát triển bản thân, tham dự các sự kiện giải trí và cộng đồng thì mình còn muốn đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội, lan toả những giá trị nhân văn, tích cực. Chính vì thế, Hà lập tức đồng ý việc tham gia CLB “Suối mát từ tâm” và hi vọng thông qua CLB những hoạt động thiện nguyện sẽ càng có ý nghĩa, được tổ chức một cách quy mô và để lại nhiều giá trị thụ hưởng hơn.

Đỗ Hà có nghĩ việc đảm nhận vai trò Chủ tịch là quá sức với mình? Bạn sẽ làm gì để chứng minh mình xứng đáng?

Chính bản thân Hà mới đầu cũng có cảm giác vị trí Chủ tịch CLB có vẻ hơi quá sức với mình. Tuy nhiên, chủ tịch một CLB từ thiện thì đặc thù hơn một chút. Ngoài trách nhiệm thì Hà nghĩ đó là việc nên làm. Chính vì thế, Hà biến áp lực thành hành động cụ thể. Trong thời tới, Hà sẽ cố gắng thực hiện nhiều dự án thiện nguyện, dự án cộng đồng hơn nữa, làm những việc có ích để mọi người thấy Hà thực sự xứng đáng.

Với vai trò Chủ tịch CLB, Đỗ Hà sẽ phát triển dự án từ thiện nào?

Như mọi người đã biết, trước khi đảm nhận vai trò Chủ tịch CLB “Suối mát từ tâm” thì Hà đã thành lập Quỹ học bổng mang tên Đỗ Thị Hà để hỗ trợ các em học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn. Hà đã trao tặng 150 suất học bổng cho các học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn tại trường THPT Hậu Lộc 3 và tặng thêm 50 triệu đồng cho ban giám hiệu nhà trường để mua dụng cụ học tập cho học sinh, góp phần cải thiện cơ sở vật chất. Thời gian tới, Hà sẽ cố gắng kêu gọi để mở rộng và để quỹ học bổng Đỗ Thị Hà sẽ được trao cho các bạn học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh nghèo hiếu học trên khắp cả nước.

Cách đây ít ngày, Đỗ Hà có chuyến đi về vùng lũ Nam Trà My, Quảng Nam để khảo sát cho dự án Miss World sắp tới. Điều mà bạn ấn tượng nhất về vùng đất này là gì?

Vài ngày trước, Hà đã có chuyến khảo sát về vùng lũ Nam Trà My, Quảng Nam để chuẩn bị cho dự án nhân ái Miss World sắp tới. Khi về vùng đất này, Hà cảm nhận mọi người nơi đây phải chịu nhiều khó khăn từ sự khắc nghiệt của thời tiết cho tới những vất vả trong phát triển kinh tế. Tuy nhiên, mọi người ở đây vô cùng thân thiện và hiếu khách. Dù nghèo khó nhưng mọi người vẫn tiếp đón Hà rất nồng nhiệt. Hà cảm nhận được tình yêu thương của người dân Nam Trà My qua ánh mắt, nụ cười mà mọi người dành cho mình. Hà hi vọng sẽ có cơ hội quay trở lại đây một lần nữa!

Đỗ Hà có thể tiết lộ dự án mà bạn sẽ triển khai ở đây không?

Thực sự thì Hà đang trong quá trình đi khảo sát thực tế và chưa lên kế hoạch cụ thể cũng như đi đến quyết định về dự án nhân ái mà mình sẽ thực hiện để chuẩn bị cho Miss World sắp tới. Mọi người hãy cùng chờ đợi theo dõi và ủng hộ Hà nhé!

Việc chuẩn bị dự án nhân ái tỉ mỉ và có lộ trình có phải chiến thuật của Hà khi ngày dự thi Miss World còn khá xa?

Theo quan niệm của Hà, thực hiện dự án nhân ái là những việc làm từ tâm nên Hà không xem đó là chiến thuật của mình tại Miss World. Thực sự, Hà rất muốn trở lại Nam Trà My sau trận lũ lịch sử cuối năm 2020. Như chúng ta đã thấy, Nam Trà My đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ của thiên nhiên và có nhiều đau thương, mất mát ở nơi đây. Bản thân Hà rất mong muốn sẽ thực hiện được một dự án có ý nghĩa ở Nam Trà My và hi vọng cuộc sống của bà con nơi đây sẽ dần thay đổi và tươi sáng hơn.

Đỗ Mỹ Linh từng chiến thắng hạng mục Hoa hậu nhân ái và vào Top 40 chung cuộc, Trần Tiểu Vy cũng lọt Top 5 hạng mục giải thưởng phụ này và cán đích ở vị trí Top 30. Gần đây nhất là thứ hạng Top 12 Miss World của Lương Thùy Linh cùng dự án xẻ núi làm đường cũng lọt Top 10. Bạn học hỏi được gì từ những người đi trước?

Đối với Hà, thành tích của 3 Hoa hậu đi trước là động lực và cũng là những bài học để Hà có thể tích luỹ thêm cho bản thân trong những dự án sắp tới. Đồng thời, trong quá trình thực hiện, nếu có gì thắc mắc, Hà sẽ hỏi ý kiến của các chị để có thể nhận được những lời khuyên hữu ích. Với Hà, mỗi hoa hậu sẽ là một bông hoa có hương sắc riêng. Mọi người hãy cùng chờ đợi để xem bông hoa Đỗ Thị Hà sẽ toả hương sắc ra sao nhé!

Bên cạnh việc đầu tư cho các dự án nhân ái và làm từ thiện một cách bài bản, chuyên nghiệp. Đỗ Hà nghĩ bạn cần rèn luyện thêm những kĩ năng nào?

Trong cuộc trò chuyện với những người đi trước, Hà nhận được lời khuyên: Khi làm bất cứ việc gì hãy dành toàn bộ tâm sức của mình cho nó. Đặc biệt là việc thực hiện dự án nhân ái. Một dự án nhân ái không phải chỉ thực hiện để quay video trình chiếu trong cuộc thi hay với mục đích lọt Top thứ hạng nào, mà dự án nhân ái đó phải hướng đến giá trị nhân văn đích thực. Một dự án nhân ái phải có giá trị thụ hưởng lâu dài cũng như đem lại nhiều ý nghĩa cho vùng đất và con người nơi đó.

Bên cạnh đó, Hà nhận thấy mình cần trau dồi thêm những kĩ năng mềm như: giao tiếp, phỏng vấn, catwalk… Hà sẽ tập trung cao độ và cố gắng rèn luyện để tự tin bước vào đấu trường Miss World.