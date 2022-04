HLV Phạm Minh Giang: ĐT futsal Việt Nam vẫn căng cứng khi gặp Thái Lan

Căn cứ theo Kế hoạch số 36/KH-UBATGTQG ngày 10 tháng 01 của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia về Năm An toàn giao thông 2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát dịch COVID-19”, Báo Giao thông tổ chức Giải Marathon Vì an toàn giao thông . Giải chạy được tài trợ kim cương bởi Quỹ Toyota Việt Nam.