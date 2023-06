Hệ sinh thái VNPT AI thắng lớn tại giải thưởng Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam 2023

7 sản phẩm thuộc hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo của Tập đoàn VNPT được ban giám khảo đánh giá cao tại Chương trình biểu dương TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam.

Vừa qua, tại Hà Nội, chương trình biểu dương Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam - I4.0 Awards đã chính thức diễn ra. Đây là giải thưởng nhằm đánh giá hiệu quả thực hiện và thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam. Dự thi năm nay, Tập đoàn VNPT đạt thành tích áp đảo khi có 18 sản phẩm, dịch vụ được vinh danh. Nổi bật trong số đó là 7 sản phẩm thuộc hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo VNPT - VNPT AI.

PGS. TS Hoàng Hữu Hạnh - Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện sáng tạo và Chuyển đổi số, Phó chủ tịch Hội đồng Giám khảo chương trình I4.0 Awards - nhận định về VNPT AI: “Tôi đánh giá cao các sản phẩm dịch vụ AI của VNPT trong năm nay, không phải đặt các sản phẩm AI đơn lẻ, mà các sản phẩm, dịch vụ được phát triển trong mối tương quan nhau của một hệ sinh thái AI toàn diện”.

Theo PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh, định hướng phát triển AI tại VNPT theo quan điểm Hệ sinh thái với mục tiêu hướng đến mô phỏng được đầy đủ các giác quan nhận thức thế giới và cho phép xử lý tình huống là một điểm đáng chú ý và thể hiện tầm nhìn chiến lược đúng đắn.

Để làm được điều đó, đội ngũ kỹ sư của VNPT đã nghiên cứu và huấn luyện model AI việc các ứng dụng trí tuệ nhân tạo của VNPT dựa trên một nguồn tài nguyên dữ liệu đáng tin cậy là quan trọng nhất, đặt chất lượng của các sản phẩm AI của mình lên mức độ tiêu chuẩn quốc tế; và ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến nhất, hướng đến mục tiêu để dẫn đầu trong tất cả các lĩnh vực: nhận dạng hình ảnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, xử lý âm thanh và phân tích dữ liệu – Nỗ lực này thể hiện nổi bật trong các sản phẩm đạt giải là vnSocial, VNPT Smart Vision, VNPT Smart Reader, VNPT Smart Bot, VNPT Smart Voice, vnFace, và VNPT eKYC.

“Ngoài ra, việc VNPT cung cấp dịch vụ AI dưới dạng Software as a Service (SaaS) cũng tạo nên một thị trường dịch vụ AI cho cộng đồng”, PGS. TS Hoàng Hữu Hạnh nhận định thêm về HST VNPT AI.

Trong những năm qua, VNPT là đơn vị tiên phong, đồng hành cùng Chính phủ trên công cuộc chuyển đổi số quốc gia. Năm 2021, Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030, với mục tiêu đưa AI trở thành lĩnh vực công nghệ quan trọng của Việt Nam trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Với tiềm lực về công nghệ, VNPT đã tích cực đầu tư, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm, dịch vụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Hệ sinh thái VNPT AI hiện gồm 7 sản phẩm là Nền tảng định danh điện tử VNPT eKYC, Nền tảng giải pháp hỗ trợ chăm sóc, tư vấn khách hàng Nền tảng trợ lý ảo VNPT Smartbot, Nền tảng Lắng nghe và giám sát mạng xã hội VnSocial, Nền tảng giọng nói thông minh VNPT Smart Voice, Nền tảng xử lý hình ảnh VNPT Smart Vision , Nền tảng số hóa văn bản thông minh VNPT Smart Reader và Giải pháp điểm danh, chấm công 4.0 vnFace.

Trong đó, bộ ba nền tảng, giải pháp VNPT eKYC, vnFace và VNPT Smart Vision được phát triển từ công nghệ sinh trắc học khuôn mặt VNPT FaceID - một trong những thành tựu lớn của VNPT trong lĩnh vực AI.

Cụ thể, VNPT FaceID là model AI duy nhất của Việt Nam lọt Top 10 thế giới trên bảng xếp hạng của Viện Tiêu chuẩn và Kỹ thuật quốc gia Mỹ (NIST). Đồng thời, công nghệ này được iBeta (Liên minh FIDO) chứng nhận đạt chuẩn ISO30107-3. Đồng nghĩa, các thủ thuật giả mạo như sử dụng hình ảnh, video, hay công cụ mô phỏng gương mặt con người sẽ đều bị phát hiện.

Tiến Sĩ Lê Thái Hưng – Giám đốc chiến lược VNPT AI cho biết các giải pháp thuộc hệ sinh thái đã được triển khai cho các đơn vị chính phủ và doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, công nghệ thông tin. Tới nay, hệ sinh thái VNPT AI đã phục vụ cho hàng triệu người dùng, thực hiện trên 1 tỷ lượt truy vấn và trên 100 triệu cuộc gọi chăm sóc khách hàng.

Ông Hưng khẳng định, ứng dụng AI sẽ góp phần đẩy mạnh xã hội sáng tạo, chính phủ hiệu quả, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế tăng trưởng bền vững. VNPT AI sẵn sàng đồng hành cùng Doanh nghiệp và Chính phủ trong quá trình Chuyển đối số bằng cách cung cấp các giải pháp công nghệ dễ dàng triển khai, tiếp cận và tùy biến để giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng, đồng thời đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin cho người dùng.