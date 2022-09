HDBank đồng hành cùng dự án Nhà ở xã hội Dragon E-Home, hỗ trợ công nhân, người thu nhập thấp

Hưởng ứng chủ trương đầu tư, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho viên chức, công nhân, người thu nhập thấp trong giai đoạn từ nay tới năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ, HDBank mang đến giải pháp tài chính tối ưu cho thị trường nhà ở xã hội khi đồng hành cùng dự án Dragon E-Home (TP Thủ Đức).

Theo đó, HDBank là nhà tài trợ vốn cho dự án nhà ở xã hội (NƠXH) thế hệ mới Dragon E-Home (thuộc khu đô thị Dragon Village, phường Phú Hữu, TP.Thủ Đức). Dự án do Công ty cổ phần bất động sản Phú Long làm chủ đầu tư theo tinh thần nhà ở xã hội thế hệ mới với thiết kế Singapore, gồm 5 toà tháp chung cư, có tổng quy mô 19.000m2, cung cấp 764 căn nhà với nhiều loại diện tích linh hoạt từ 28-85m2.

Dự án sẽ phục vụ cho mọi tầng lớp người dân, mở ra cơ hội cho công nhân viên chức có thu nhập dưới 10 triệu đồng/tháng có thể lựa chọn mua nhiều loại nhà ở khác nhau, từ các căn studio đến căn hộ 2 phòng cơ bản, vận hành chuyên nghiệp, chi phí quản lý thấp, phù hợp cho người dân khu phố với đầy đủ tiện ích, không gian xanh, đảm bảo chất lượng sống cho người dân.

Đối với khách hàng vay mua NƠXH thuộc dự án trên, HDBank áp dụng gói vay lên tới 75%giá trị theo tiến độ trong hợp đồng mua bán, thời hạn vay ở mức dài nhất 35 năm, ân hạn vốn gốc tối đa 36 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên, giúp khách hàng chủ động cân đối giữa nguồn tài chính và kế hoạch trả nợ.

Trong nhiều năm qua, HDBank đã tài trợ thành công một số dự án nhà ở xã hội, và là hình mẫu để tiếp tục triển khai trong thời gian tới. Các dự án nổi bật đã được triển khai như Nhà ở xã hội Ecohome Nhơn Bình (tỉnh Bình Định); Khu nhà ở xã hội Sao Hồng (xã Việt Hùng, huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh); Khu chung cư căn hộ cao tầng (Dự án Natural Poem - phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM); Tài trợ đầu tư, phát hành BLTT cho nhà thầu thi công thực hiện dự án chung cư Nhà ở xã hội An Phú Đông (phường An Phú Đông, Q.12, TP.HCM).

Các dự án có thời hạn cho vay linh hoạt với tổng hạn mức được cấp là 1.100 tỷ đồng.

Tính đến 30/06/2022, HDBank đã thực hiện giảm lãi suất cho khách hàng có biên độ từ 0,2%-3,9%, số tiền lãi đã giảm là 467 tỷ đồng và 22 tỷ đồng phí dịch vụ, với tổng dư nợ được miễn/ giảm lãi là 59.249 tỷ đồng với số lượng 20.151 khách hàng.

Kết thúc một năm thực hiện miễn/giảm lãi suất theo NQ63, HDBank đã hoàn thành 114% kế hoạch số tiền lãi giảm đã đăng ký.

Vốn mang tên “Ngân hàng phát triển Nhà” với sứ mệnh xây dựng nhà, chỉnh trang đô thị, HDBank ngày nay là ngân hàng thuộc nhóm dẫn đầu, tăng trưởng toàn diện ở tất cả các lĩnh vực. Trong đó, việc hợp tác ở lĩnh vực phát triển nhà ở cho người dân, kiến tạo các đô thị văn minh hiện đại, các chương trình nhà ở xã hội phục vụ cộng đồng - vừa là sở trường, vừa là triết lý phát triển bền vững của HDBank. Thời gian tới, HDBank sẽ tiếp tục đồng hành cùng các dự án NƠXH, chia sẻ cùng người dân trong việc an cư, ổn định cuộc sống.

Đó cũng là tinh thần tiên phong đi đầu triển khai Chiến lược phát triển nhà ở xã hội và nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ mà HDBank đang thực thi. Theo đó, cùng với Phú Long và các doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM nói riêng và cả nước nói chung, HDBank sẽ tiếp tục đóng góp cho mục tiêuphát triển nhà ở có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp, đồng thời, góp phần phát triển thị trường bất động sản nhà ở bền vững.

Dự án NƠXH Dragon E-Home được kế thừa trọn vẹn cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, không gian sống hiện đại, các tiện ích, dịch vụ công cộng sẵn có của khu đô thị đã đi vào vận hành. Dragon E-Home còn được thụ hưởng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Thành phố Thủ Đức - trung tâm đô thị sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh. Từ dự án, cư dân nhà ở xã hội thế hệ mới có thể kết nối nhanh đến những khu vực quan trọng trong thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, đặc biệt dễ dàng di chuyển đến trường học, bệnh viện, siêu thị, trung tâm thương mại và các khu vui chơi giải trí tại phía Đông Thành Phố chỉ trong bán kính 3km. Bên cạnh lợi thế từ hệ sinh thái đa dạng, Dragon E-Home còn được quản lý và vận hành theo tiêu chuẩn hiện đại, sạch sẽ, an toàn và được bảo trì tốt, nhằm đảm bảo chất lượng sống vượt trội so với các sản phẩm cùng phân khúc nhưng có mức giá thành thấp của chương trình nhà ở xã hội, cộng hưởng cùng giá trị tài chính từ đồng hành của HDBank, sẽ mang đến không gian sống thế hệ mới cho người dân có nhu cầu an cư lạc nghiệp tại địa bàn “Phố Đông” của TP.HCM.