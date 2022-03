Hậu Giang chấp thuận đầu tư nhiều dự án khu đô thị, nhà ở

TPO - Sáng 25/3, công an huyện Cần Giuộc cho biết, đang phối hợp với Công an tỉnh Long An điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của chị Nguyễn Thị Trúc Ly (41 tuổi, ngụ xã Phước Lâm, huyện Cần Giuộc).