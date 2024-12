Hanwha Life Việt Nam liên tiếp khai trương nhiều văn phòng kinh doanh mới

Trong tháng 12/2024, Hanwha Life Việt Nam đã khai trương nhiều văn phòng kinh doanh và trung tâm dịch vụ khách hàng tại các tỉnh, thành trên cả nước. Việc liên tục mở rộng mạng lưới kinh doanh là minh chứng cho hoạt động hiệu quả và bền vững của Hanwha Life trong hành trình kinh doanh tại Việt Nam.

Công ty bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam là thành viên của tập đoàn Hanwha trong top 7 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc, tập đoàn cũng trong top 100 công ty có tầm ảnh hưởng nhất thế giới năm 2024. Với số vốn điều lệ lên đến gần 4.900 tỷ đồng cùng tổng tài sản hơn 20.200 tỷ đồng (tính đến tháng 10/2024), Hanwha Life Việt Nam đang là một trong những công ty bảo hiểm có nội lực tài chính mạnh trên thị trường.

Sau 16 năm hoạt động, Hanwha Life Việt Nam không ngừng thúc đẩy gia tăng sự hiện diện và thâm nhập sâu rộng vào các thị trường trọng điểm trên toàn quốc. Nằm trong lộ trình đó, tháng 12/2024, Hanwha Life Việt Nam đã liên tiếp khai trương thêm 3 văn phòng Tổng Đại lý tại Tp. Hồ Chí Minh, 1 văn phòng Đại lý tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng 1 văn phòng kinh doanh và trung tâm dịch vụ khách hàng tại Hải Phòng.

Các văn phòng kinh doanh mới sẽ là nơi làm việc và huấn luyện, đào tạo của đội ngũ kinh doanh và đội ngũ chăm sóc khách hàng tại địa phương. Văn phòng được thiết kế theo quy chuẩn chung của Hanwha Life Việt Nam với không gian làm việc rộng rãi, cơ sở vật chất khang trang, tiện nghi, và tọa lạc tại các vị trí đắc địa, dễ tiếp cận, mang đến cho khách hàng một trải nghiệm thân thiện, cùng với dịch vụ chăm sóc khách hàng nhanh chóng và thuận tiện.

Cùng với đó, sự kiện khai trương các văn phòng mới cho thấy Hanwha Life Việt Nam đặt yếu tố nguồn nhân lực là ưu tiên quan trọng để tập trung phát triển. Việc đầu tư mở rộng, nâng cấp môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo không gian thoải mái, hiện đại giúp nâng cao hiệu suất công việc, đảm bảo thể chất và tinh thần cho đội ngũ nhân sự, từ đó, thúc đẩy phát triển và gắn kết một đội ngũ tận tâm, giỏi chuyên môn và ngày càng nâng cao chất lượng phục vụ.

Các sự kiện khai trương quan trọng vừa qua đã giúp Hanwha Life tiếp tục mở rộng mạng lưới kinh doanh rộng lớn tại Việt Nam với 130 văn phòng kinh doanh và phục vụ khách hàng, cùng hơn 37.000 tư vấn tài chính. Điểm đặc biệt tại các điểm phục vụ của Hanwha Life Việt Nam là ngoài tư vấn viên còn có đội ngũ chăm sóc khách hàng, đảm bảo hành trình trải nghiệm của khách hàng từ khâu tìm hiểu, mua bảo hiểm đến khi cần dịch vụ hậu mãi luôn liền mạch, thuận tiện và nhanh chóng.

Đại diện Hanwha Life Việt Nam chia sẻ: “Việc liên tục mở rộng hiện diện tại các tỉnh, thành đánh dấu một giai đoạn tăng trưởng mới cả về quy mô lẫn chất lượng của Hanwha Life, đồng thời cho thấy những nỗ lực khẳng định cam kết phát triển lâu dài và bền vững của chúng tôi tại thị trường Việt Nam.”

“Chúng tôi sẽ luôn kiên định với sứ mệnh cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhân thọ vượt trội để hiện thực hóa giấc mơ về sự ổn định tài chính và tương lai hạnh phúc của các gia đình, cũng như tạo cơ hội cho các cá nhân mong muốn phát triển sự nghiệp và thành công trong ngành bảo hiểm với vai trò là những chuyên gia tài chính chuyên nghiệp.”

Với những giá trị tốt đẹp mang đến cho khách hàng và cộng đồng cũng như có nhiều đóng góp quan trọng vào thị trường bảo hiểm, Hanwha Life Việt Nam liên tục đạt được các giải thưởng danh giá như: 8 năm liên tiếp là “Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín”, 5 năm liên tiếp trong “Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam” do Vietnam Report công bố; 4 năm liền là "Doanh nghiệp vì cộng đồng" do The Saigon Times vinh danh và 3 năm liền nhận giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" do Tạp chí HR Asia tổ chức.

Trong thời gian tới, Hanwha Life Việt Nam tiếp tục kiên định với phương châm “khách hàng là trọng tâm” trong chiến lược phát triển bền vững. Do đó, công ty sẽ không ngừng nâng cao chất lượng kinh doanh và phục vụ, nhằm mang đến những trải nghiệm thuận tiện và hài lòng nhất cho khách hàng, hướng đến trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ được tín nhiệm nhất tại Việt Nam.