Hành trình từ 3 chú bò đến vị trí số 1 trong ngành hàng thiết bị chăm sóc sức khỏe

KingSport thương hiệu đi tiên phong trong ngành thiết bị luyện tập thể dục thể thao ngay từ những ngày đầu mới thành lập, với những sản phẩm chiếm trọn niềm tin tưởng và yêu thương của hàng triệu khách hàng.

Ngày nay, KingSport được biết đến như một nhãn hàng nổi tiếng hàng đầu về uy tín, chất lượng dịch vụ và sản phẩm cùng đội ngũ nhân viên cơ sở vật chất số 1 thị trường ghế massage, máy chạy bộ, xe đạp tập và những sản phẩm bảo vệ sức khoẻ khác.

Với sứ mệnh xây dựng trên hệ sinh thái sản phẩm lành mạnh, kết hợp với thiết kế ấn tượng, chất lượng hoàn hảo, và độ tin cậy cao với mục tiêu mang đến trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng.

Không chỉ là kinh doanh, KingSport tham vọng nâng tầm chất lượng sống cho hàng triệu người tiêu dùng Việt

Trong đó đặc biệt là ngành hàng ghế massage, CEO Lê Trường Mạnh vốn xuất thân từ nghề làm nông, nhận thấy việc massage sau những giờ lao động mệt mỏi là cần thiết. Tái tạo sức lao động một cách nhanh chóng, không phải luyện tập mà vẫn giúp tăng tuần hoàn máu. Ông tự hỏi, tại sao trong mỗi gia đình không nên có một số sản phẩm massage chăm sóc sức khoẻ thiết yếu mỗi ngày. Và dần dần ghế massage và những dụng cụ massage cầm tay ra đời chính là những giải pháp tuyệt vời ấy.

Nhiều năm liền từ 2015, KingSport đã đẩy mạnh nhiều dòng sản phẩm massage khác nhau. Hầu hết các sản phẩm đều có bằng sáng chế, cập nhật công nghệ mới nhất và có giấy xuất khẩu đi các thị trường khó tính như Mỹ, Châu Âu.

KingSport tâm huyết tập trung nghiên cứu để sản xuất ghế massage có giá dưới 10 triệu đồng

Bằng tất cả sự tâm huyết, kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn, đội ngũ chuyên gia sản phẩm KingSport đã mất 3 năm để tập trung nghiên cứu với nhà máy hàng đầu về sản xuất ghế massage để phát triển ghế massage giá rẻ. Ông Lê Trường Mạnh và đội ngũ cho biết: “Để sản xuất ra một sản phẩm giá rẻ không dễ. Phải lựa chọn giảm bớt đi những tính năng và chỉ giữ lại những công năng cơ bản nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ tiện nghi trong một chiếc ghế”. Đội ngũ làm việc trực tiếp với các nhà máy sản xuất với những tiêu chí khắt khe về chi phí và nguyên vật liệu đầu vào để đem lại những sản phẩm tốt, đầy đủ tính năng, bền và giá cả lại vô cùng dễ chịu, dễ tiếp cận tới đại đa số người Việt.

Mỗi một sản phẩm tại Kingsport được ra mắt, là tất cả công sức và tâm huyết của cả đội ngũ hàng ngàn nhân viên, chỉ với 1 sứ mệnh là mang đến cuộc sống giàu hạnh phúc cho người Việt Nam

Chương trình giảm giá siêu đặc biệt, lần đầu tiên tại Việt Nam

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 13, KingSport đã mang đến chương trình siêu ưu đãi dành riêng 02 sản phẩm ghế massage được yêu thích nhất tại KingSport:

● Ghế massage G82 - Siêu phẩm trong dòng ghế massage phổ thông, giảm từ 14.900.000 chỉ còn 7.900.000

● Ghế massage G83 - Siêu phẩm ALL IN ONE tối ưu cho mọi gia đình, giảm từ 13.890.000 chỉ còn 4.999.000

Cả 2 sản phẩm này đều được trang bị tất cả những tính năng phổ biến và tân tiến nhất của một sản phẩm ghế massage:

Nhiệt hồng ngoại giúp giảm nhanh cơn đau, giúp tăng cường khả năng tự chữa lành của các tế bào trong cơ thể và đào thải độc tố. Hệ thống con lăn cố định phân bổ rộng khắp cơ thể, tiếp cận toàn diện các cơn đau nhức. Chế độ không trọng lực mang lại cảm giác thư giãn trên không thật sảng khoái. Loa Bluetooth giúp tăng cường tối đa sự thư giãn cho não bộ và tâm trí thông qua những bản nhạc êm dịu.

Ngoài ra, 5 chế độ bài massage cơ bản nhất cho mọi nhu cầu, kèm với chế độ không trọng lực vô cùng đặc biệt mang lại cảm giác thư giãn trên không sảng khoái. Không quên, thiết kế vẫn mang đậm chất KingSport sang trọng, tối ưu diện tích và được trang bị bảng điều khiển để cả gia đình đều dễ dàng sử dụng.

Khách hàng có thể trải nghiệm sản phẩm tại 160 showroom của KingSport và được giảm thêm lên đến 10%. Ngoài ra, tại KingSport còn có hàng ngàn dòng sản phẩm với đa dạng mẫu mã và tính năng, giá cả cực cạnh tranh so với thị trường.

Không chỉ mang lại chất lượng sản phẩm và dịch vụ tuyệt vời, KingSport còn cam kết phục vụ khách hàng với sự ân cần, nhiệt tình với các hậu mãi độc quyền như: Miễn phí vận chuyển và lắp đặt tận nơi trên toàn quốc - Bảo trì trọn đời. Hãy đến và trải nghiệm sản phẩm của KingSport ngay hôm nay và cảm nhận sự khác biệt!

Thông tin Tập đoàn Đông Dương - Nhãn hàng KingSport Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu và Phát triển Đông Dương - Nhãn hàng KingSport là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực cung ứng thiết bị chăm sóc sức khỏe, tập luyện tại nhà như Ghế Massage, Máy chạy bộ, Xe đạp tập, Giàn tạ đa năng… - Hội sở: 98A-98B-98C Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, TP HCM - Website KingSport: kingsport.vn - Thông tin chi tiết về sinh nhật KingSport: https://kingsport.vn/kingsport-mung-sinh-nhat-giam-gia-49.html