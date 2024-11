Hành trình điều trị sụp mí mắt lấy lại sự tự tin cho mẹ hai con

Dr. Eye là trung tâm đầu tiên trong lĩnh vực điều trị các vấn đề về lão hóa da vùng mắt, hướng đến vẻ đẹp tự nhiên hoàn mỹ dành cho phụ nữ trung niên.

Chị V.X.H. (Bình Chánh, TPHCM) đến với Dr. Eye sau khi nhận ra những dấu hiệu lão hóa rõ rệt ở vùng mắt sau khi sinh nở. Chị tâm sự bản thân đã từng thực hiện nhấn mí để tạo mắt 2 mí khoảng 10 năm về trước, nhưng khoảng 2 – 3 năm gần đây thì mắt lại bắt đầu có tình trạng sụp xuống, nếp mí biến mất ở cả 2 bên, khiến chị vô cùng buồn lòng.

Sau đó, chị H. đã quyết định tiến hành can thiệp thẩm mỹ lần 2 cho đôi mắt. Tại buổi thăm khám ở Dr. Eye, bác sĩ nhận định vùng mắt của chị H. đang gặp một số vấn đề như da dư mí trên, đuôi mắt cụp, sụp mí mắt dẫn đến nếp mí nhỏ, mắt nhỏ. Tham khảo những đề xuất của bác sĩ, chị H. lựa chọn thực hiện dịch vụ cắt mí mini và mở khóe góc trong, giúp đôi mắt trở nên to tròn hơn.

Chỉ sau 1 giờ phẫu thuật, đôi mắt trông như một mí của chị đã biến đổi trở thành mắt 2 mí hài hòa, góc mắt trong được mở rộng, tạo cảm giác trẻ trung hơn.

Khi được hỏi rằng cắt mí mắt có đau không, chị H. chia sẻ: “Khi phẫu thuật là không đau do có thuốc tê rồi. Phẫu thuật xong chị uống 1 viên giảm đau. Tối hôm đó về chị không giảm đau nữa rồi, chị ngủ bình thường.” Về độ sưng bầm, chị H. chia sẻ ít sưng bầm hơn so với lần đầu tiên chị thực hiện cách đó 10 năm.

Sau một thời gian được cắt chỉ và chiếu tia plasma lành thường, chị H. chia sẻ cảm xúc về diện mạo mới: “Mình nhìn ở ngoài mình cũng thấy rất tự nhiên, tự tin hơn về bản thân. Mở kính ra thấy cái mặt mình thay đổi thì cũng thích á, mắt nó to lên nhìn cũng trẻ hơn.” Chị cũng chia sẻ thêm: “Ở đây trang thiết bị rất là okay và đội y bác sĩ cũng là nhiệt tình, chị thấy an tâm.

Sụp mí là sao? Do đâu phụ nữ dễ bị sụp mí sau khi sinh con?

Sụp mí là tình trạng mí trên che phủ phần tròng đen nhiều hơn 2mm, hoặc khoảng cách từ tâm giác mạc đến bờ tự do mi trên (MRD1) nhỏ hơn 4 mm. Dưới đây là hình ảnh minh họa mắt sụp mí để các chị em hiểu rõ.

Thông thường, sau sinh người mẹ trở nên dễ mệt mỏi, căng thẳng. Họ không có thời gian chăm sóc chính mình, ăn uống thất thường kết hợp với những thay đổi về mặt sinh học, khiến cho những dấu hiệu lão hóa da vùng mắt xuất hiện sớm.

Với người mẹ lớn tuổi hoặc sinh con thứ hai, quá trình lão hóa da vùng mắt còn tiến triển nhanh hơn. Sự hình thành Collagen, Elastin, sản sinh tế bào mới ngày càng giảm, các hormone trong cơ thể cũng có sự thay đổi lớn, ảnh hưởng phần nào đến sự tái cấu trúc của vùng da mắt, biểu hiện qua việc hình thành nếp nhăn, chảy xệ, da dư nhiều hơn sau sinh.

Đang cho con bú có điều trị sụp mí mắt bằng cắt mí được không?

Phụ nữ đang trong thời gian cho con bú sau sinh hoàn toàn không nên thực hiện cắt mí mắt để điều trị mắt sụp mí. Mặc dù đây chỉ là một tiểu phẫu đơn giản nhưng có sử dụng thuốc gây tê trong quá trình thực hiện, đồng thời bác sĩ có thể kê thêm đơn thuốc kháng sinh phòng trường hợp sưng viêm, nên không phù hợp với chị em đang còn cho con bú.

Thời điểm cho con bú, cơ thể hầu hết chị em phụ nữ vẫn còn khá nhạy cảm, sử dụng bất kỳ loại thuốc nào cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình tiết sữa, chất lượng sữa, gián tiếp gây hại đến em bé. Vì vậy, bác sĩ tại Dr. Eye khuyên chị em không nên thực hiện bất kỳ thủ thuật thẩm mỹ nào trong giai đoạn này.

Chị em có thể thực hiện thẩm mỹ để điều trị sụp mí mắt bằng phương pháp cắt mí sau sinh khoảng 1 năm. Nếu mong muốn thực hiện cắt mí mắt sớm hơn, chị em nên ngừng cho trẻ bú sữa mẹ rồi mới thực hiện.

Bên cạnh đó, hãy là khách hàng thông minh trong việc lựa chọn cơ sở điều trị chuyên thẩm mỹ vùng mắt. Trước khi thực hiện phẫu thuật, chị em cần được tư vấn trực tiếp với bác sĩ, khám lâm sàng và xét nghiệm, nhằm loại trừ các nguy cơ biến chứng do bệnh lý đi kèm.

Tại Dr. Eye - Trung tâm tiên phong chuyên sâu chống lão hóa vùng mắt dành cho phụ nữ trung niên, việc điều trị sụp mí mắt sẽ được tiến hành một cách bài bản và hiệu quả bởi đội ngũ bác sĩ có kinh nghiệm từ 5 đến trên 10 năm, với sự đảm bảo đầy đủ về giấy phép từ Sở y tế.

Dr. Eye - Trung tâm tiên phong chuyên sâu chống lão hoá vùng mắt dành cho phụ nữ trung niên

Địa chỉ: 07 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2 (Khu Sala), Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0899 099 799 (Zalo)

Website: https://dreye.vn/