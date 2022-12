'Hành trình công lý' tập 31: Phương (Hồng Diễm) cự tuyệt Hoàng (Việt Anh)

TPO - Hoàng (Việt Anh) tìm mọi cách hàn gắn tình cảm với Phương (Hồng Diễm) và gia đình, nhưng Phương luôn không cho Hoàng cơ hội. Hoàng và con gái lên kế hoạch để cả nhà đi du lịch cùng nhau, nhưng Phương lấy lý do bận công việc để từ chối.

Trong tập 31 bộ phim Hành trình công lý, Khang (Thái Vũ) đến tiệm trò chơi điện tử và bắt gặp cảnh chị chủ tiệm bị bắt nạt. "Nếu hôm nay không gọi anh mày về đây tao sẽ phá nát quán", một tên côn đồ đe dọa.

Dù chị chủ tiệm lên tiếng để Khang không dính đến chuyện này, tuy nhiên cậu nhất quyết bảo vệ chị chủ. "Các anh đừng bắt nạt người ta", Khang lên tiếng.

Cảnh và Quân (Quốc Huy) sau khi ký được hợp đồng "lớn" nên cùng nhau ăn mừng đến mức say khướt. Phương (Hồng Diễm) và Trà phải đến đón hai người về.

Quân khẳng định anh không say, từ chối sự giúp đỡ của Phương và tự đứng dậy. "Tớ tự đi được, không sao", Quân nói. Tuy nhiên, anh không thể đứng vững và ngã vào người Phương.

Phương đưa Hiệp - bạn thân của Khang (Thái Vũ) - về nhà và nói chuyện với mẹ của cậu. "Tôi cần nói chuyện với chị vì chuyện khá nghiêm trọng", Phương nói.

Đúng lúc này, Hiệp bị công an triệu tập vì vướng vào vụ án mua bán trái phép chất cấm trong bữa tiệc sinh nhật, Hiệp tìm đến Phương để nhờ giúp đỡ. Phương nói với công an rằng mình là luật sư của Hiệp và sẽ đưa cậu đến công an để làm việc.

Trong bữa cơm gia đình, Thư và Hoàng (Việt Anh) mong muốn có một chuyến du lịch ngắn cùng gia đình vào cuối tuần. Nhưng Phương lại dập tắt niềm vui của hai bố con, lấy lý do bận vào cuối tuần. Cô mong ba bố con có thể tự sắp xếp chuyến đi mà không có cô. Thư buồn ra mặt, Hoàng vội vàng an ủi con gái rằng nhà còn nhiều dịp để đi cùng nhau.

Liệu Khang và Hiệp có liên quan đến vụ án mua bán chất cấm? Tập 31 bộ phim Hành trình công lý lên sóng lúc 21h40 ngày 19/12.