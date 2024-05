'Hành tinh khỉ' đang có nguy cơ bị 'vắt sữa'?

TPO - Ra mắt phần mới sau 7 năm, thương hiệu "Hành tinh khỉ" đưa người xem đến một viễn cảnh xa hơn, nơi khỉ đã là loài đứng đầu Trái Đất. Đầy tham vọng với hướng đi mới nhưng liệu thương hiệu phim đình đám này có còn giữ được phong độ như xưa hay đang có nguy cơ bị hãng phim “vắt sữa”?

Hành tinh khỉ: Vương quốc mới (Kingdom of the Planet of the Apes) là phần phim mới nhất thuộc thương hiệu Hành tinh khỉ (Planet of the Apes) ra đời từ năm 1968, được nhớ đến là một thương hiệu chưa từng nếm mùi thất bại với nhiều phần phim được đánh giá cao.

Bộ ba phim (trilogy) Hành tinh khỉ gần nhất do đạo diễn Matt Reeves sản xuất từ năm 2011-2017 không chỉ được công chúng yêu thích mà còn được giới phê bình ghi nhận là một trong những trilogy xuất sắc nhất của thế kỷ 21. Loạt phim đã kế thừa giá trị cốt lõi của phần gốc năm 1968, tiếp tục đặt vấn đề về sự xung đột giữa văn minh loài người với trật tự của tự nhiên thông qua cuộc chiến khốc liệt giữa người và khỉ.

Phần phim mới đặt bối cảnh ở một tương lai rất xa, nơi loài khỉ thành loài thống trị Trái Đất, còn loài người chỉ còn rải rác vài nơi cùng nền văn minh đã rơi vào quên lãng. Theo chân nhân vật chính là chú khỉ Noa, người xem được trải qua hành trình lần theo dấu vết của quá khứ đã mất, đồng thời chứng kiến thời đại mới của loài khỉ với phong tục tập quán đặc trưng và cả những xung đột nội bộ.

Nếu trong những phần phim trước, khán giả được theo dõi phe người và khỉ từ góc nhìn trung lập thì đến phần này, câu chuyện được kể hoàn toàn từ góc nhìn của loài khỉ. Nhờ công nghệ CGI tân tiến, phần nhìn của phim với hầu hết nhân vật là khỉ đã được thể hiện chân thực.

Tuy nhiên, dẫu loài khỉ trong phim thuộc loài gần nhất với con người thì việc thiết kế hệ thống văn hóa quá tương đồng lại dễ gây ra sự nhàm chán, lặp lại. Người xem tinh ý có thể nhận thấy đây là công thức giới thiệu văn hóa mà Hollywood thường dùng cho các bộ phim về các bộ lạc Phi hay châu Á trước đây.

Phim có cốt truyện ba hồi cơ bản, mô-típ chính diện phản diện dễ đoán, xung đột cao trào được giải quyết bằng những pha hành động mãn nhãn. Phần tinh tế của Vương quốc khỉ nằm ở những khoảnh khắc tương tác giữa chú khỉ Noa và cô gái Mae của loài người, mở ra những câu hỏi triết học về trật tự thiên nhiên cùng sự tồn vong của mỗi giống loài.

Song, như vậy vẫn là quá ít ỏi để có thể cứu vãn một mạch phim chậm chạp và dễ đoán. Ký giả Peter Bradshaw của tờ The Guardian thẳng thắn bày tỏ lo ngại thương hiệu Hành tinh khỉ đang có nguy cơ bị vắt sữa: “Ta có thể thấy rất nhiều sự lặp lại từ các phần trước. Phải có ‘khỉ tốt’ để ta ủng hộ và ‘khỉ xấu’ để tạo xung đột. Rồi phải có ‘người tốt’ để tạo sự đồng cảm với ‘khỉ tốt’ nhưng họ vẫn phải có mục đích xấu để phản ánh mối thù địch căn bản giữa hai loài. Tiếp đó lại là sự xuất hiện của các trạm quan sát và kính viễn vọng mà phần phim nào cũng có. Phần phim này không thể nói là tệ, nhưng thực tế nó đã không thể vượt ra ngoài cái bóng của các phần trước”.

Trên trang Rotten Tomatoes, các nhà phê bình dành cho Hành tinh khỉ: Vương quốc mới chứng nhận “Cà chua tươi” với số điểm 85%. Đa số nhận xét phim dù chưa xuất sắc nhưng là hướng đi mới đầy hứa hẹn của thương hiệu Hành tinh khỉ.

Trên các chuyên trang chấm điểm Metacritic và IMDb, phim lần lượt được chấm mức điểm trung bình là 65% và 7.4/10. Những tờ báo lớn như IndieWire và Screen Daily đều chờ đợi sự bứt phá trong các phần phim tiếp theo.

Hành tinh khỉ: Vương quốc mới dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 10/05/2024.