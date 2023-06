Hành lang pháp lý bảo vệ chủ thể dữ liệu

TPO - Trao đổi về vấn đề bảo đảm an toàn dữ liệu thông tin cá nhân của người dùng tại Hội thảo “Thúc đẩy chuyển đổi số khu vực trung du, miền núi phía Bắc”, ông Ngô Diên Hy - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cho biết, mới đây Chính phủ ban hành Nghị định 13 về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó có quy định về chủ thể dữ liệu và bên thứ ba. Nghị định được ban hành là hành lang pháp lý bảo vệ người dân, bảo vệ chủ thể dữ liệu.



Hội thảo “Thúc đẩy chuyển đổi số khu vực trung du, miền núi phía Bắc” do báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Yên Bái, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) tổ chức, với sự tham dự của lãnh đạo Bộ TT&TT; lãnh đạo Cục Chuyển đổi số, Vụ Kinh tế số và Xã hội số; TS. Nguyễn Quân - nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN; đại diện các bộ: KH&CN, NN&PTNT, VH-TT&DL; Hội Truyền thông số Việt Nam; lãnh đạo UBND một số tỉnh trong khu vực; các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc; các nhà cung cấp giải pháp chuyển đổi số cùng hơn 250 khách mời.

Hội thảo đã trao đổi, chia sẻ những mô hình hay, kinh nghiệm tốt trong chuyển đổi số ở khu vực trung du, miền núi phía Bắc; đồng thời đã có nhiều chia sẻ, giải đáp những vấn đề trăn trở trong quá trình chuyển đổi số của địa phương, doanh nghiệp.

Anh Mạnh Linh (Tỉnh Đoàn Yên Bái) bày tỏ: Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số là xu thế tất yếu. Để thực hiện, đòi hỏi mỗi cá nhân cập nhật thông tin. Nhưng hiện nay, việc người dân mất thông tin cá nhân khá nhiều, dễ trở thành nạn nhân của việc bán thông tin chạy quảng cáo. Giải pháp hữu hiệu nào đảm bảo an toàn thông tin trên mạng của người dùng?

Trao đổi vấn đề này, ông Nguyễn Phú Tiến - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Chuyển đổi số Quốc gia, cho biết: Trong chuyển đổi số, an toàn an ninh mạng luôn được đặt ra là vấn đề quan trọng, tiên quyết hàng đầu. Ở góc độ pháp lý, quản lý Nhà nước, chúng ta đã xây dựng nhiều văn bản, giải pháp an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu thông tin cá nhân. Thời gian tới, chúng ta vẫn cần thúc đẩy tiếp các giải pháp an toàn thông tin; mong phối hợp với các ngành, địa phương, người dân thực hiện an toàn thông tin.

Về góc độ kỹ thuật, ông Trần Mạnh Hà - Phó Giám đốc VNPT IT Khu vực I, cho biết, các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp theo mô hình thuê dịch vụ.

“Chúng tôi xây dựng hệ thống, đảm bảo an toàn các tính năng của hệ thống, còn phần dữ liệu thuộc quyền sở hữu các đơn vị sử dụng dịch vụ. Bên cạnh những giải pháp, kỹ thuật bảo đảm của các đơn vị doanh nghiệp thì người dân cần thay đổi nhận thức, thói quen đảm bảo an toàn thông tin, báo cáo cơ quan chức năng khi có dấu hiệu lộ lọt thông tin”, ông Hà nói.

Cùng trao đổi thêm, ông Ngô Diên Hy - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT, cho biết: Mới đây, Chính phủ ban hành Nghị định 13 về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, trong đó có quy định về trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; quyền và nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu.

Hiện nay, những đơn vị và các tập đoàn đang quản lý nhiều dữ liệu như chúng tôi đều phải có các biện pháp quản lý, bảo vệ rất chặt chẽ. Chúng tôi làm việc với cơ quan đang ban hành như Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông, để làm sao tuân thủ hết các quy định.

Chẳng hạn, khi cung cấp dịch vụ, dữ liệu được chia sẻ bên thứ ba dưới mọi hình thức, đều phải được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu. Đây cũng là vấn đề mà những đơn vị như chúng tôi đang phải đối mặt, nếu không tuân thủ thì rất nhiều dịch vụ phải ngừng cung cấp.

Ông Nguyễn Diên Hy khẳng định: "Nghị định 13 được ban hành là hành lang pháp lý bảo vệ người dân, bảo vệ chủ thể dữ liệu".