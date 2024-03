Hàng nghìn người săn đón Địch Lệ Nhiệt Ba

TPO - Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện tại sự kiện với bộ váy hồng ngọt ngào. Mỹ nhân Tân Cương thể hiện sức hút với công chúng khi hàng nghìn người tới trung tâm thương mại để ngắm nhìn cô.

Ngày 3/3, Sohu đưa tin Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia một sự kiện thương mại tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Nữ diễn viên mặc trang phục Haute Couture của nhà mốt Giambattista Valli. Bộ váy màu hồng tôn làn da trắng sứ, vẻ đẹp ngọt ngào của mỹ nhân Tân Cương.

Theo Sohu, sự kiện được tổ chức tại trung tâm thương mại. Một số video, hình ảnh tại hiện trường cho thấy hàng nghìn người đã đổ xô vào nơi diễn ra chương trình, đứng kín vài tầng lầu để nhìn ngắm tận mắt "nữ hoàng thảm đỏ mới" của Trung Quốc.

Sự hưng phấn, nhiệt tình của khán giả cho thấy sức hút của Địch Lệ Nhiệt Ba. Hiện tại, nữ diễn viên được đánh giá là "đỉnh lưu nữ số một tại Trung Quốc". "Đỉnh lưu" có nghĩa là đỉnh cấp lưu lượng, từ chỉ 4 minh tinh có sức hút, sở hữu lượng fan đông đảo cuồng nhiệt nhất, các chỉ số truyền thông, thương mại cũng luôn đứng nhất, trong đó có Nhiệt Ba, Dương Mịch, Dương Tử và Triệu Lệ Dĩnh. Xét về chỉ số truyền thông, Địch Lệ Nhiệt Ba đứng nhất trong nhóm này.

Mỗi lần xuất hiện, ngoại hình kiều diễm nổi bật của cô luôn nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Tạo hình, cách trang điểm của Nhiệt Ba cũng nhanh chóng trở thành xu hướng để các blogger thời trang, người hâm mộ học tập theo.

Theo Sohu, Địch Lệ Nhiệt Ba là ngôi sao bậc nhất hiếm hoi không phải nổi nhờ khả năng diễn xuất hay có tác phẩm thu hút. Mỹ nhân Tân Cương đi lên đỉnh cao nhờ ngoại hình nổi bật, sự hoạt bát khi tham gia show giải trí. Do đó, cô hay bị chê bai vì thiếu tác phẩm đại diện, diễn xuất trồi sụt.

Đã 9 tháng, Địch Lệ Nhiệt Ba không vào đoàn phim vì dự án không tìm được nam chính. Các nam diễn viên có thể đáp ứng được tiêu chuẩn làm bạn diễn của Địch Lệ Nhiệt Ba không nhiều. Mặt khác, các dự án phim trước như Công tố tinh anh, An Lạc truyện, Trường Ca hành, Ngự giao ký đều không đạt thành tích như kỳ vọng. Do đó, dự án có sự góp mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba bị đánh giá là khó tạo sự bùng nổ, không phải là cơ hội hấp dẫn với các tài tử, dù danh tiếng của cô rất cao. Do đó, sự nghiệp của Nhiệt Ba đang rơi vào bế tắc.