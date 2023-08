Hàng chục nam nữ mở 'tiệc ma túy' tại phòng VIP quán karaoke

TPO - Chiều 14/8, Công an tỉnh Hậu Giang cho hay, các đơn vị thuộc công an tỉnh vừa kiểm tra, phát hiện hàng chục nam nữ mở "tiệc" ma túy tại quán karaoke ở thị xã Long Mỹ.

Cụ thể, rạng sáng 13/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Hậu Giang phối hợp với Công an thị xã Long Mỹ bắt quả tang hàng chục đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke K.C, thuộc khu vực 5, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ.

Qua kiểm tra, bước đầu phát hiện 6 người tại phòng “VIP 3333” và 8/11 người tại phòng “VIP 6666” dương tính với chất ma túy. Tiến hành xét nghiệm nhanh đối với tất cả nhân viên tại quán karaoke, phát hiện thêm 13 người dương tính với chất ma túy.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, thu giữ nhiều túi nilon bên trong có chứa chất nghi là ma túy và các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Hiện công an đã tạm giữ 7 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.