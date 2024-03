Han So Hee bị bắt gặp hẹn hò ở hồ bơi

TPO - Han So Hee và Ryu Jun Yeol bị bắt gặp thân mật ở hồ bơi trong chuyến du lịch tại Hawaii. Đại diện công ty quản lý của hai nghệ sĩ không xác nhận thông tin hẹn hò và trả lời mập mờ.

Sáng 15/3, truyền thông Hàn Quốc đưa tin Han So Hee và Ryu Jun Yeol đang cùng nhau du lịch tại Hawaii. Bài đăng của tài khoản gây chú ý: “Diễn viên hàng đầu Hàn Quốc đang tận hưởng buổi hẹn hò ở hồ bơi khách sạn”, đồng thời gắn tên Han So Hee và Ryu Jun Yeol.

Khách sạn đề cập đến trong bài đăng là chuỗi khách sạn sang trọng có giá hơn 800.000 won (602 USD) một đêm. Bài đăng nói cả hai không ngại ngần thể hiện tình cảm dù ở giữa không gian công cộng như bể bơi.

Thông tin khiến khán giả bất ngờ. Một số người cho rằng hai nghệ sĩ đang quay dự án mới. "Tôi nghĩ họ làm chiêu trò để PR cho phim mới", "Anh ta vừa chia tay Hyeri không lâu", "Ít nhất cần có một bức ảnh để làm tin"... khán giả bình luận.

Trước nghi vấn của cư dân mạng, hai công ty chủ quản của cặp sao lên tiếng nhưng thông tin mập mờ.

C-Jes Studios - công ty quản lý của Ryu Joon Yeol xác nhận Ryu Joon Yeol đang ở Hawaii để chụp ảnh, nhưng mong khán giả hiểu và tôn trọng, bởi đây là chuyến đi cá nhân của nam diễn viên. "Trong thời gian sắp tới, chúng tôi không phản hồi mọi tin đồn liên quan đến đời tư của anh ấy. Mong các bạn thông cảm" - đại diện công ty nói.

Tiếp nối công ty quản lý của Ryu Joon Yeol, đơn vị chủ quản của Han So Hee cũng lên tiếng về tin đồn hẹn hò. 9ATO Entertainment cho biết: "Đây là lần đầu cô ấy đi nghỉ cùng bạn bè ở Hawaii kể từ khi ra mắt. Chúng tôi không thể xác nhận hay phủ nhận bất cứ điều gì về đời sống riêng tư của cô ấy vì đây không phải là lịch trình chính thức".

Cách đó ít ngày, Han So Hee và Ryu Jun Yeol được mời đóng vai chính trong bộ phim chuyển thể từ webtoon Delusion (tạm dịch: Ảo tưởng) do đạo diễn Han Jae Rim cầm trịch. Hai phía đang xem xét lời đề nghị diễn xuất.

Ryu Jun Yeol sinh năm 1986, là gương mặt tài năng của điện ảnh xứ kim chi. Anh được biết đến qua các bộ phim như: Reply 1988, Lucky Romance, Lost, Dạ điểu… từng giành giải Nam diễn viên chính điện ảnh xuất sắc nhất Baeksang 2023. Tháng 11/2023, anh chia tay nữ ca sĩ Hyeri sau 7 năm yêu.

Nổi lên từ bộ phim Thế giới hôn nhân, Han So Hee (sinh năm 1994) xây dựng tên tuổi qua nhiều tác phẩm tiếng tăm khác: Dẫu biết (Nevertheles), Heavy Snow (2023), Gyuseong Creature (2023- 2024)… Cô bước vào nghiệp diễn xuất năm 23 tuổi, khá muộn so với đồng nghiệp cùng lứa. Năm 2023, Han So Hee gây sốt khi là nữ chính trong MV Seven của Jungkook (BTS).

Gia Lạc