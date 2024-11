Hàn Quốc ưu tiên hỗ trợ Việt Nam một số lĩnh vực trọng điểm

TPO - Ngày 16/11 (theo giờ địa phương), nhân dịp dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2024 tại Lima (Peru), Chủ tịch nước Lương Cường có cuộc hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.

Tại cuộc hội kiến, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay, nhất là sau khi hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Hàn Quốc; đánh giá hai nước đã trở thành những đối tác tin cậy, hiệu quả, thực chất của nhau trên nhiều lĩnh vực về cả chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa và giao lưu nhân dân. Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Tổng thống Yoon Suk Yeol và lãnh đạo Hàn Quốc.

Tổng thống Yoon Suk Yeol chúc mừng Chủ tịch nước Lương Cường trên cương vị mới; khẳng định tiếp tục coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong triển khai sáng kiến Đoàn kết ASEAN - Hàn Quốc và Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hàn Quốc.

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai bên nhất trí duy trì thường xuyên hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; kịp thời chia sẻ tình hình mỗi nước và trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm; tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, hướng tới hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 100 tỷ USD trong thời gian tới và 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng.

Hàn Quốc nhất trí ưu tiên hỗ trợ Việt Nam một số lĩnh vực trọng điểm gồm hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng các Trung tâm nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn Hàn Quốc; cung cấp ODA quy mô lớn với các điều kiện ưu đãi đặc biệt để đầu tư các dự án lớn về hạ tầng chiến lược giao thông, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng.

Hai bên cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm và tiếp tục ủng hộ ứng cử của nhau tại các cơ chế hợp tác đa phương và tổ chức quốc tế.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường trân trọng mời Tổng thống Yoon Suk Yeol thăm lại Việt Nam và cảm ơn lời mời của Tổng thống Yoon Suk Yeol về việc thăm Hàn Quốc vào thời gian thích hợp. Hai bên nhất trí sẽ thu xếp các chuyến thăm qua đường ngoại giao.