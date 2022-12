Hàn Quốc chung tay bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam

Hàng tiêu dùng Hàn Quốc ngày một đông đảo trên thị trường Việt Nam. Là đối tác thương mại thứ ba của nước ta, Hàn Quốc đang ra sức chung tay bảo vệ người tiêu dùng Việt.

Làn sóng hàng Hàn trên kệ siêu thị người Việt

Theo thống kê, có tới hơn 50 mặt hàng Hàn Quốc, từ kẹo cao su, mỹ phẩm, rượu, thực phẩm, thực phẩm chức năng... đang xuất hiện ở thị trường Việt Nam. Sự đa dạng hàng hóa này chỉ sau Trung Quốc - thị trường mang lại tổng doanh thu cao nhất.

Bên cạnh đó, hiệp định thương mại tự do Việt Hàn (VKFTA), có hiệu lực từ ngày 25/12/2015 cắt giảm thuế suất nhập khẩu của nhiều loại hàng hóa. Do đó, nhiều sản phẩm của Hàn Quốc dễ dàng vào Việt Nam hơn và thúc đẩy trao đổi thương mại giữa hai nước.

Thực tế, năm 2021, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam (sau Trung Quốc và Mỹ), với kim ngạch song phương năm 2021 đạt 78 tỷ USD, tăng 18,2% so với năm 2020.

Hàn Quốc ra sức chung tay bảo vệ người tiêu dùng Việt

Bên cạnh phủ sóng mặt hàng trên thị trường Việt, Hàn Quốc cũng đang ra sức bảo vệ người tiêu dùng nước ta. Cụ thể, ngày 10/3/2021, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương và Cơ quan Người tiêu dùng Hàn Quốc (Korea Consumer Agency – KCA) đã triển khai ký gia hạn Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng giữa hai cơ quan trong giai đoạn 2021-2025.

Trên cơ sở MOU này, hai bên đã hợp tác triển khai nhiều hoạt động nhằm bảo vệ người tiêu dùng như: tư vấn người tiêu dùng, thu hồi sản phẩm khuyết tật, cung cấp thông tin (bao gồm cả phát hành ấn phẩm), tiến hành nghiên cứu trong xây dựng văn bản pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng…

Nhằm củng cố an toàn thực phẩm Hàn Quốc tại Việt Nam, tháng 7 vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce – Thành viên Tập đoàn Masan và Công ty Thương mại Thực phẩm và Nông - Thủy sản Hàn Quốc (aT). Bản ghi nhớ nhằm xây dựng cơ chế hợp tác chặt chẽ giữa Wincommerce và aT, từ đó quy định các nội dung hợp tác song phương liên quan đến việc chuẩn bị nền móng xuất khẩu các sản phẩm nông sản thực phẩm Hàn Quốc một cách ổn định, khai thác và phát triển thị trường tại Việt Nam.

Cùng ngày ký kết, phía aT cũng đã phối hợp với Winmart Times city – Minh Khai ra mắt gian hàng quảng bá “Chiến dịch tái chế tài nguyên và giảm thiểu carbon – Go Green” nhằm thực hiện chính sách ESG (môi trường, xã hội và quản trị) tại Việt Nam.

Gian hàng quảng bá K-Food lần này là chiến dịch bảo vệ môi trường với sự hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Hy vọng chương trình tặng quà là thực phẩm Hàn Quốc cho khách hàng khi tới Winmart, có mang theo pin đã sử dụng, sẽ vừa hiệu quả trong việc quảng bá thực phẩm Hàn Quốc, vừa đạt được mục đích bảo vệ môi trường. Là cơ quan nhà nước trực thuộc bộ nông nghiệp, lâm nghiệp và chăn nuôi Hàn Quốc, Công ty Thương mại Thực phẩm và Nông - Thủy sản Hàn Quốc (aT) với 2 chi tại nhánh Hà Nội và Hồ Chí Minh đang nỗ lực hỗ trợ để mở rộng việc cung cấp thực phẩm Hàn Quốc an toàn, đa dạng cho Việt Nam. Sau lễ ký kết, WinCommerce sẽ đẩy mạnh những chương trình, kế hoạch quảng bá thực phẩm Hàn Quốc, đặc biệt là những sản phẩm nông sản, thực phẩm triển vọng của Hàn Quốc; qua đó tiếp cận tới đông đảo người tiêu dùng để mở rộng việc cung cấp thực phẩm Hàn Quốc an toàn, đa dạng tại thị trường Việt Nam.

Ông Kim Choon-Jin, giám đốc aT tại Việt Nam cũng rất hy vọng có thể hợp tác với cơ quan báo chí tại Việt Nam cho chiến dịch lần này.