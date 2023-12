Hai xe máy tông nhau, 5 người thương vong

Khi đang lưu thông, 2 xe máy bất ngờ tông vào nhau khiến 1 người chết, 4 người bị thương nặng.

Lúc 18 giờ 30 phút, ngày 6/12, ông V.V.L (42 tuổi, ngụ xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 76R2 – 5996 chở theo vợ và con lưu thông trên tuyến Quốc lộ 24B.

Khi đến địa phận thôn An Hòa, xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy đi ngược chiều, mang biển kiểm soát 76M1 - 279.12, do Đ. M. C. (18 tuổi) điều khiển, phía sau chở theo Đ. G. C. (17 tuổi, cả hai cùng trú xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi).

Sau cú tông trực diện khiến 5 người trên 2 xe bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, ông V.V.L đã tử vong ngay sau đó.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan Công an huyện Sơn Tịnh tiếp tục điều tra làm rõ.

