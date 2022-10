Hải Phòng kiểm tra, xác minh dấu hiệu vi phạm xử lý chất thải công nghiệp

TPO - UBND TP Hải Phòng vừa giao Công an thành phố phối hợp với Sở TN&MT kiểm tra, xác minh dấu hiệu vi phạm của một số doanh nghiệp xử lý chất thải công nghiệp trên địa bàn.

Ngày 1/10, UBND TP Hải Phòng cho biết, địa phương vừa giao Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ trì, cùng Sở TN&MT và các cơ quan liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh phản ánh vi phạm của một số doanh nghiệp trên địa bàn trong xử lý rác thải công nghiệp.

Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định và báo cáo trước UBND thành phố trước ngày 10/10.

Trước đó, người dân phản ảnh về tình trạng đổ chất thải công nghiệp ra môi trường nghi chưa qua xử lý. Chất thải tại một số khu công nghiệp được các doanh nghiệp xử lý chất thải không đưa về nơi được cấp phép xử lý theo quy định.

Thay vào đó, chất thải tại một số khu công nghiệp được chở đến tập kết tại những địa điểm không được cấp phép. Một số điểm tập kết chất thải công nghiệp tại công trình xây dựng ven cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, chân cầu An Dương (huyện An Dương) hay điểm tập kết phế liệu trên đường Trần Tất Văn (quận Kiến An).

Đáng chú ý, trong giấy phép xử lý chất thải nguy hại do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty TNHH Phát triển thương mại và Sản xuất Đại Thắng (Công ty Đại Thắng), công ty này chỉ được tập kết, tái chế và xử lý chất thải tại địa điểm duy nhất tại lô CN04, Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền (Thủy Nguyên, TP Hải Phòng).

Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận chất thải từ Khu công nghiệp VSIP (huyện Thủy Nguyên) thì những chiếc xe có dán logo Công ty Đại Thắng không chạy về nơi được cấp phép xử lý.

Thay vào đó, xe chở chất thải di chuyển qua nhiều tuyến đường, sau đó đưa về tập kết tại một địa điểm dưới chân cầu An Đồng (huyện An Dương). Địa chỉ này được cho là chưa được Bộ TN&MT cấp phép tập kết, xử lý rác thải.

Ngoài ra, xe chở phế liệu của Công ty Đại Thắng cũng thường xuyên chở chất thải tới điểm tập kết tại đường Trần Tất Văn (quận Kiến An). Tại khu vực này, nhiều thời điểm có nhiều vỏ thùng phuy chứa dầu và nhiều vỏ thùng dán cảnh báo chất độc hại, nguy hiểm.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Đoàn Ngọc Hùng – Tổng Giám đốc Công ty Đại Thắng cho biết, đơn vị đang phối hợp với đoàn công tác của Thanh tra Bộ TN&MT xác minh một số phản ánh.