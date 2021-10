Hải Phòng dừng tuyến cáp treo, 'đóng' bến phà ra đảo Cát Bà

TPO - Từ chiều nay 9/10, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh cấp 6-7, phía Bắc có nơi cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực Hà Nội đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh.