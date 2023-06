Hải Phòng dự kiến xây thêm 6.200 ha khu công nghiệp mới

TPO - Chiều 11/6/2023, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ, chiến sĩ CBCS Công an xã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

TPO - Công an tỉnh Long An đã quyết định truy tìm 3 người là luật sư từng bào chữa cho các bị cáo ở Tịnh Thất Bồng Lai vì có dấu hiệu phạm tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".