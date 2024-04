Hải Phòng đón danh hiệu di sản thiên nhiên thế giới dịp Lễ hội Hoa Phượng Đỏ

TPO - Với chủ đề Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 sẽ tổ chức loạt sự kiện, trong đó đêm nhạc hội hoành tráng được tổ chức tại quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính mới có sức chứa 18.000 người để đón nhận danh hiệu Di sản thiên nhiên thế giới Quần đảo Cát Bà vừa được UNESCO công nhận.

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ quy tụ dàn sao khủng

Trong buổi họp giao ban báo chí Thành ủy Hải Phòng ngày 19/4, bà Trần Thị Hoàng Mai – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng - cho biết Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 dự kiến diễn ra trong 5 ngày (10-14/5) nhân dịp chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2024) và đón nhận danh hiệu Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà.

Với chủ đề Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 được tổ chức nhằm nhấn mạnh định hướng phát triển thành phố cảng trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước với trọng tâm: Phát triển hạ tầng, các dự án du lịch, trung tâm thương mại, khu nghỉ dưỡng cao cấp, tầm cỡ quốc tế, hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với biển đảo, các di tích lịch sử văn hóa… Qua đó khẳng định du lịch là một trong ba đột phát chiến lược trong nhiệm kỳ 2020-2025 của thành phố.

Đồng thời, quảng bá tới bạn bè các tỉnh thành trên cả nước, bạn bè du khách quốc tế về một Hải Phòng có bề dày truyền thống lịch sử, chiều sâu văn hóa, đậm đặc các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể quý báu.

Điểm nhấn của lễ hội chính là chương trình nghệ thuật Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản diễn ra tối 11/5 tại quảng trường Trung tâm Chính trị - Hành chính, thuộc KĐT Bắc Sông Cấm, huyện Thủy Nguyên với quy mô sức chứa 18.000 người.

Đêm hội được dàn dựng công phu, chất lượng nghệ thuật cao, thể hiện các giá trị, nét đặc trưng tiêu biểu nhất về huyền thoại, lịch sử, di sản, văn hóa, hình ảnh con người Hải Phòng bằng cảnh thực kết hợp với công nghệ thực tế ảo.

Đêm hội với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như NSND Khánh Hòa, ca sỹ Thanh Lam, Thu Phương, Tùng Dương, Isacc, Hòa Minzy, Erik… cùng gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên khác.

Chuỗi hoạt động nghệ thuật, văn hóa đặc sắc

Theo bà Trần Thị Hoàng Mai, trong thời gian diễn ra lễ hội, tại quảng trường Nhà hát thành phố sẽ dựng sân khấu tổ chức chuỗi hơn 30 sự kiện văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao xuyên suốt từ ngày 30/4-1/6 phục vụ nhân dân và du khách.

Chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao tổ chức nhằm tạo không gian văn hóa sắc màu vui tươi, thể hiện lời mời gọi, chào đón Về với miền di sản tới bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

Trong đó, tiêu biểu như Liên hoan múa rối nước Hải Phòng mở rộng, Liên hoan nghệ thuật Đờn ca tài tử, trình diễn nghệ thuật chèo… Đặc biệt, có sự tham gia của Đoàn nghệ thuật Nam Ninh (Trung Quốc).

“Với 26 sự kiện tiêu biểu và 78 hoạt động hưởng ứng về kinh tế, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, du lịch… hứa hẹn một mùa lễ hội sôi động, rực rỡ sắc màu, mang đậm văn hóa truyền thống, hình ảnh con người đất Cảng mạnh mẽ, ngập tràn sức sống. Qua đó, giới thiệu, quảng bá, mở ra cơ hội trong việc khai thác tối đa các giá trị trị di sản thiên nhiên thế giới Quần đảo Cát Bà, tài nguyên du lịch – văn hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế”, bà Trần Thị Hoàng Mai nói.

Ông Lê Khắc Nam – Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết trong đêm hội tổ chức tại Trung tâm Chính trị - Hành chính, thành phố sẽ tổ chức bắn 500 quả pháo hoa tầm cao kết hợp 150 giàn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút.

Theo ông Nam, đây là lần đầu thành phố tổ chức bắn pháo hoa tầm cao trong Lễ hội Hoa Phượng Đỏ do địa điểm tổ chức cũ tại Nhà hát thành phố, không gian có hạn. Đêm hội cũng dự kiến đón tiếp 18.000 người dân tới dự hội.

Để đảm bảo công tác tổ chức an toàn, thành phố đã yêu cầu đơn vị chức năng tập trung thi công khuôn viên quảng trường sạch đẹp, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh. Đồng thời, giao lực lượng chức năng bố trí lực lượng phân luồng phương tiện, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trong quá trình tổ chức lễ hội và đêm nhạc hội.