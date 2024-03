Hai người tử vong bất thường trong quán cà phê chòi và nhà nghỉ ở Bình Dương

TPO - Một người đàn ông được phát hiện tử vong tại quán cà phê chòi, trong khi đó một người khác tử vong trong nhà nghỉ. Vụ việc xảy ra trên địa bàn thành phố Thuận An (Bình Dương).

Ngày 25/3, Công an thành phố Thuận An (Bình Dương) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của hai người đàn ông vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, vào đêm 24/3, tại quán cà phê chòi gần ngã ba đường Bùi Hữu Nghĩa và Nguyễn Du (phường Bình Hòa, thành phố Thuận An), người đàn ông tên V.N. (34 tuổi, quê Nghệ An) được phát hiện tử vong trên võng trong chòi lá.

Phát hiện vụ việc, nhân viên quán cà phê lập tức trình báo đến cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an thành phố Thuận An nhanh chóng tới hiện trường để xác minh, điều tra.

Ngoài ra, trong sáng 25/3, tại một nhà nghỉ trên đường An Phú 06 (phường An Phú, thành phố Thuận An) cũng xảy ra một vụ chết người tương tự.

Vào thời điểm trên, nhân viên nhà nghỉ kiểm tra thì phát hiện vị khách nam tử vong nên trình báo cơ quan chức năng. Bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân tên A. (26 tuổi, quê Sóc Trăng).

Nguyên nhân hai vụ việc nói trên đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.