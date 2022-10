Hai học sinh tiểu học bị yêu râu xanh xâm hại trong nhà vệ sinh của trường

TPO - Đối tượng thực hiện hành vi xâm hại hai nữ sinh trong nhà vệ sinh của Trường Tiểu học An Dương Vương, Đà Lạt vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.

Chiều ngày 13/10, Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Lạt cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Thái Phi Hổ (44 tuổi, quê Ninh Thuận) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16”.

Trước đó, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học An Dương Vương (phường 2, TP Đà Lạt) cấp báo với Công an phường 2 về việc con của họ bị một gã đàn ông đưa vào phòng vệ sinh thực hiện hành vi đồi bại. Công an phường 2 đã phối hợp với Công an TP Đà Lạt vào cuộc điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã khoanh vùng, xác định đối tượng nghi vấn là Thái Phi Hổ. Tại cơ quan điều tra, Hổ thừa nhận đã có hành vi xâm hại với 2 học sinh (sinh năm 2015 và 2016) tại nhà vệ sinh của Trường Tiểu học An Dương Vương.

Hai cháu bé vô cùng hoảng loạn, được người nhà đưa đến bệnh viện khám và điều trị; trong đó, 1 cháu bé bị xâm hại dẫn đến rách màng trinh, cháu kia bị tổn thương vùng kín.

Công an TP Đà Lạt tiếp tục điều tra, xử lý hành vi dâm ô của Thái Phi Hổ theo quy định của pháp luật.