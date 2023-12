Hai đội bóng cùng bảng với Hà Nội FC tại Cúp C1 châu Á bị tố bắt tay dàn xếp kết quả

TPO - Truyền thông Trung Quốc cho rằng Pohang đã cố tình dùng đội hình dự bị và cố tình không ghi bàn kết liễu Wuhan Three Towns ở trận đấu cuối cùng của bảng J Cúp C1 châu Á.

Hà Nội FC vừa giành chiến thắng trước Urawa Reds để kết thúc chiến dịch AFC Champions League với vị trí thứ 3, vượt mặt Wuhan Three Towns và chỉ kém nhà ĐKVĐ Urawa Reds đúng 1 điểm. Đây là kết quả rất đáng khâm phục với Hà Nội FC.

Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc có lý do để thất vọng về đại diện nước nhà, vì Wuhan Three Towns là đương kim vô địch Trung Quốc nhưng lại xếp cuối bảng. Một mặt chỉ trích đội nhà, mặt khác họ thừa nhận rằng kết quả hòa 1-1 với Wuhan Three Towns là may mắn bởi nếu như đại diện Hàn Quốc đá hết sức thì chắc chắn Wuhan Three Towns đã thất bại tan tác.

Trang Net Ease bình luận: “Trận cuối với Pohang là cơ hội để Wuhan Three Towns lấy điểm trong mắt NHM. Nhưng họ bị áp đảo. Wuhan Three Towns chỉ có được bàn thắng nhờ tình huống đốt lưới nhà của hậu vệ Pohang. Từ lúc này, CLB Hàn Quốc đưa các cầu thủ tấn công vào sân và dồn ép đối thủ. Họ nhanh chóng gỡ hoà.

Nhưng khi có bàn gỡ 1-1 thì họ bất ngờ khựng lại. Pohang thực tế đã tạo ra 2 cơ hội rất ngon ăn ở cuối trận song thật khó hiểu là họ dứt điểm hỏng một cách đáng ngờ, khiến nhiều người có lý do để tin rằng họ dàn xếp tỷ số”.

Thêm một chi tiết ủng hộ nhận định của truyền thông Trung Quốc là trước Wuhan Three Towns, Pohang bất ngờ dùng đội hình phụ, không đăng ký bất cứ ngoại binh nào. Đây là việc làm không cần thiết với Pohang khi mùa giải quốc nội của họ cũng đã kết thúc. CLB này không phải giữ sức cho bất cứ trận đấu nào.

Trang Net Ease kết luận: “Về cơ bản, nếu Pohang tung lực lượng mạnh nhất, họ thừa sức vùi dập Wuhan Three Towns vì khoảng cách về trình độ là quá rõ ràng. Nhưng thật không ngờ là Pohang không làm điều đó”.