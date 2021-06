Hai cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa kí nhiều văn bản trái luật

TPO - Viện KSND tỉnh Long An đã ra cáo trạnh truy tố bị can Tô Nhựt Khanh - "thiếu gia" ở Tiền Giang là người đã tổ chức, sai đàn em nổ súng bắn chết người ở Long An hồi tháng 7/2020.