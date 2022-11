Habeco được vinh danh top 25 thương hiệu F&B dẫn đầu của Forbes Việt Nam

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) vừa được tạp chí hàng đầu về lĩnh vực kinh doanh - Forbes Việt Nam bình chọn trong top 25 Thương hiệu F&B dẫn đầu năm 2022. Đây là giải thưởng được tạp chí Forbes Việt Nam tổ chức thường niên nhằm vinh danh 25 doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực F&B với giá trị thương hiệu mạnh và có độ nhận biết cao đối với người tiêu dùng.

Danh hiệu này đã tiếp tục khẳng định uy tín, thương hiệu và sự ghi nhận của xã hội về những đóng góp của HABECO vào sự phát triển chung của đất nước. HABECO khẳng định vị thế dẫn đầu của một doanh nghiệp bia nội hàng đầu với sự uy tín về chất lượng và giá trị thương hiệu HABECO trong từng sản phẩm cung ứng cho thị trường.

Kết thúc quý 3/2022, HABECO đã đạt gần 2.476 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng 42,8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 14,5% so với quý liền trước. Biên lợi nhuận gộp hợp nhất đạt 28,7%, tăng 3,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ 2021. Lợi nhuận gộp thu về 709,5 tỷ đồng, tăng 61% so với quý 3/2021. Khấu trừ các chi phí, công ty thu về 272,4 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế chỉ trong riêng quý 3, tăng 74,1% so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận quý đạt mức doanh thu, lợi nhuận và biên lợi nhuận gộp cao nhất trong vòng 2 năm trở lại đây. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Tổng công ty đã đạt 6.008.5 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 559,2 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 17,8% về doanh thu và 31,1% về lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái. Biên lợi nhuận gộp hợp nhất đạt 28% tăng so với mức 25,1% trong 9 tháng đầu năm ngoái.

Kết quả kinh doanh tích cực của HABECO đạt được trong bối cảnh thị trường hàng hóa, tiêu dùng trong nước phục hồi tích cực, nhu cầu mua sắm gia tăng sau 2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Trong bối cảnh sức cầu phục hồi, kết quả kinh doanh tăng trưởng của HABECO cũng phản ánh những giải pháp kinh doanh chủ động được thực hiện nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và mở rộng thị phần. Trong đó, các gian hàng Online trên các sàn thương mại điện tử như Tiki, Shopee và Lazada phát huy hiệu quả cao với lưu lượng truy cập và doanh số liên tục gia tăng.

Trong năm 2022, HABECO đã cho đã ra mắt Hệ thống cửa hàng giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm Bia Hơi Hà Nội tại một số tuyến phố của Hà Nội thu hút nhiều lượt khách hàng tới tham quan, mua sắm và khai trương hệ thống nhà hàng Vườn Bia tại một số tỉnh như Quảng Trị, Việt Trì, Hải Phòng... thu hút hàng trăm khách hàng tới thưởng thức bia. Trong thời gian tới, HABECO dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng Hệ thống chuỗi cửa hàng trưng bày, giới thiệu và kinh doanh Bia hơi Hà Nội cũng như chuỗi Vườn bia tại các địa phương. Đây là hướng đi tiên phong và khác biệt của HABECO với đa số các nhà sản xuất trên thị trường trong nỗ lực quảng bá thương hiệu, gia tăng khả năng tiếp cận đến các khách hàng mục tiêu.

Với tầm nhìn phát triển bền vững và nỗ lực củng cố vị thế thương hiệu bia nội hàng đầu tại Việt Nam, HABECO sẽ tiếp tục nghiên cứu cho ra mắt những dòng sản phẩm với chất lượng cao hơn nữa, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng , đẩy mạnh phát triển thương hiệu bằng những cam kết với môi trường và trách nhiệm cộng đồng.