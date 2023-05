Hà Tĩnh hoàn thành cấp hơn 1 triệu CCCD gắn chip

TPO - Tính đến ngày 10/5, Hà Tĩnh là tỉnh thứ 2 trên cả nước hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử cho công dân.

Chiều 12/5, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện, vượt tiến độ trước 10 ngày so với thời gian cam kết với lãnh đạo Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đến ngày 10/5/2023, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip điện tử cho 100% công dân đủ điều kiện trên toàn tỉnh với 1.128.438 thẻ căn cước công dân.

“Với phương châm Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người, soát từng trường dữ liệu, Công an Hà Tĩnh đã ngày đêm nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ cấp CCCD cho người dân trên địa bàn. Đây chỉ mới là kết quả bước đầu, các nhiệm vụ của Đề án 06 vẫn tiếp tục đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn, khẩn trương và cụ thể hơn trong phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong thời đại kinh tế số, xã hội số”, thượng tá Phong chia sẻ.

Tại hội nghị, thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên – Phó Chánh văn phòng Bộ Công an nói rằng Hà Tĩnh là tỉnh thứ 2 cả nước hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD gắn chíp điện tử cho công dân. Ông biểu dương toàn lực lượng Công an Hà Tĩnh đã thực hiện tốt cả hai vai trò thường trực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và sự gương mẫu đi đầu trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06.

Dịp này, thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cũng đọc thư khen của Bộ trưởng Bộ Công an gửi đến Công an tỉnh Hà Tĩnh khi hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp CCCD gắn chip điện tử cho công dân.

Cùng ngày, Công an Hà Tĩnh cũng công bố quyết định và bàn giao 132 xe công vụ phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự đối với công an xã, thị trấn trên toàn tỉnh.