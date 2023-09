Hà Thanh Xuân thông báo đã chia tay 'vua cá Koi' Thắng Ngô

TPO - Hà Thanh Xuân thừa nhận đổ vỡ quan hệ với doanh nhân Thắng Ngô hơn một năm nay. Cô nói cả hai chấm dứt tình cảm, quay về cuộc sống độc thân.

Ngày 10/9, ca sĩ Hà Thanh Xuân thông báo cô chính thức chấm dứt mối quan hệ với Vua cá Koi Thắng Ngô, quay trở về cuộc sống độc thân.

Nữ ca sĩ cho biết cô viết những dòng chia chia sẻ trong trạng thái rất buồn, để những ai yêu thương, quan tâm không còn lăn tăn hay hoài nghi về cuộc sống hôn nhân của cô nữa.

Theo Hà Thanh Xuân, cô chưa từng đăng ký kết hôn. Sau hai tháng quen biết và về chung một nhà với Thắng Ngô, cuộc sống hôn nhân không màu hồng như tưởng tượng khiến cô gặp nhiều vấn đề, cả hai phát sinh mâu thuẫn.

“Sau lễ cưới ấy tôi đã gần như trầm cảm và phải thu mình lại, không dám đọc bất cứ bình luận nào trên mạng xã hội. Một thời gian ngắn cạnh nhau, cả hai đã phát sinh nhiều vấn đề và không phù hợp trong mọi tư tưởng.

Tôi sống một mình trong gần một năm qua, hôm nay tôi dùng hết sự bình tĩnh để đăng thông tin, tôi chính thức chấm dứt mối quan hệ này và trở lại cuộc sống độc thân.

Mong rằng những gì đã qua là bài học để tôi được chín chắn hơn trong mọi quyết định của cuộc đời mình. Âm nhạc vẫn là ưu tiên hàng đầu và khán giả mãi mãi là gia đình thứ hai của tôi” – Hà Thanh Xuân cho hay.

Hồi tháng 3, cả hai vướng nghi vấn “đường ai nấy đi” khi cư dân mạng phát hiện họ hủy kết bạn Facebook, xóa nhiều hình chung trên trang cá nhân. Tuy nhiên khi phóng viên liên hệ, Thắng Ngô nói chỉ quan tâm đến việc kinh doanh, không có gì để nói về cuộc sống đời tư.

Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô quen nhau năm 2021, khi đó cô độc thân, doanh nhân và vợ cũ đã thống nhất ly hôn. Sau thời gian tìm hiểu, Thắng Ngô cầu hôn nữ ca sĩ và làm đám cưới hoành tráng vào tháng 5/2022. Trước khi đổ vỡ, cả hai chia sẻ nhiều hình ảnh tình cảm, ngọt ngào bên nhau. Nhiều lần, “vua cá Koi” lên tiếng bảo vệ Hà Thanh Xuân khi bị nói lấy anh vì tiền.

Từng chia sẻ về chuyện tình của mình với ca sĩ hải ngoại, Thắng Ngô cho hay: “Mối tình giữa tôi và Xuân như có sự sắp đặt nào đó mình không thể biết trước được. Có rất nhiều lý do, dữ kiện đẩy đưa hai người biết nhau, làm bạn với nhau, từ từ cảm nhận con người của nhau và phát sinh tình yêu. Bà xã tôi là người kín đáo, khó chịu và nghiêm túc. Nếu bình thường, tôi sẽ dừng lại vì cô ấy không có thiện chí nào. Rất may do duyên số nên tôi cố gắng một xíu và được cô ấy trả lời. Từ từ, hai chúng tôi có được ngày hôm nay”.