Hà Nội: Thu giữ 400 điện thoại iPhone không rõ nguồn gốc

TPO - Ngày 18/11, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đơn vị vừa thu giữ lô hàng 400 chiếc iPhone nghi nhập lậu, trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự dịp tết Quý Mão năm 2023, ngày 15/11, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an Quận Bắc Từ Liêm phối hợp đội Quản lý thị trường số 22 kiểm tra phát hiện 4 vụ việc về hàng hóa không rõ nguồn gốc, không có đăng ký kinh doanh trị giá 550 triệu đồng, thu giữ 1.544 sản phẩm hàng hóa nhập lậu.

Điển hình, khi kiểm tra tại căn hộ chung cư 312 và 1210 toà 21B6 chung cư Green star, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, tổ công tác phát hiện tại phòng của đối tượng Trịnh Tùng Hiệp và đối tượng Nguyễn Quyết Thắng tập kết 400 điện thoại iPhone trị giá khoảng 500 triệu đồng, không có hóa đơn chứng từ, hàng nhập lậu, không có đăng ký kinh doanh.

Còn tại số 17 ngõ 337 đường Phạm Văn Đồng của Hoàng Việt Anh, đoàn kiểm tra đã tạm giữ 1.544 sản phẩm hàng hoá gồm vòng đeo cổ, bàn là mini cầm tay, dụng cụ cạo vữa, kẹp mi mắt, gối kê đầu mát xa là hàng nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ.

Cũng trong những ngày đầu ra quân đợt cao điểm, Công an quận Bắc Từ Liêm bắt giữ 1 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại phường Xuân Đỉnh số tiền gần 400 triệu đồng; phát hiện 2 vụ mua bán dâm với 14 đối tượng liên quan…

Về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện, xử lý 57 trường hợp với số tiền xử phạt hơn 61 triệu đồng. Trong đó tập trung vào các lỗi như xe quá tải; Dừng đỗ xe sai quy định; vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông; không đội mũ bảo hiểm...

Đại tá Lê Đức Hùng – Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết đã quán triệt đến toàn lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp, chủ động nắm, dự báo sát tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Trên lĩnh vực PCCC&CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp tục đẩy mạnh cao điểm “60 ngày đêm” kiểm tra vi phạm về PCCC. Trong ngày đầu đợt cao điểm kiểm tra an toàn PCCC đối với 19 cơ sở, lập 19 biên bản kiểm tra, kết quả 12 cơ sở đảm bảo an toàn PCCC, xử phạt 7 cơ sở không đảm bảo an toàn về PCCC với 7 lỗi, tổng số tiền xử phạt là hơn 91 triệu đồng.