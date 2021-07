Hà Nội: Quán karaoke không phép mở cửa mùa dịch bị phạt hơn 37 triệu đồng

TPO - Đêm qua (5/7), huyện Đông Anh đã tiến hành phong toả để lấy mẫu xét nghiệm 1.500 công nhân của Công ty SEI - Khu công nghiệp Thăng Long để truy vết do một bảo vệ của công ty này dương tính SARS-CoV-2.

TPO - Ngoài các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng cục bộ, các khu vực còn lại trên cả nước hôm nay đón mưa dông, cục bộ có mưa to đến rất to.