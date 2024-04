Hà Nội: Huyện Đan Phượng thông tin việc xử lý vụ 'người được cấp sổ đỏ sai không chịu nộp lại'

TPO - Thời gian qua, Ban Bạn đọc báo Tiền Phong nhận được trả lời của các cơ quan chức năng về đơn thư của bạn đọc.

1. Đơn của bà Đặng Thị Tân, trú tại số thôn 2, xóm An Bài (xã Thượng Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội) kiến nghị sự việc: Ngày 15/8/2022, UBND thành phố Hà Nội có quyết định (số 2872) về việc giải quyết khiếu nại của bà Tân với nội dung: “Giao Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) số S076935 do UBND huyện Đan Phượng cấp ngày 21/10/2002 cho ông Nguyễn Khắc Cay theo quy định tại điểm d, khoản 2, khoản 3, điều 106 Luật Đất đai năm 2013. UBND huyện có trách nhiệm xem xét, xử lý quyền lợi và nghĩa vụ các bên có liên quan theo quy định pháp luật”. Tuy nhiên, đến nay bà Tân vẫn chưa nhận được diện tích đất trên mà ông Cay đã chiếm dụng.

Ngày 1/4/2024, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội Chi nhánh huyện Đan Phượng (gọi tắt là Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đan Phượng) có văn bản (số 1228) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Ngày 22/8/2022, UBND huyện Đan Phượng đã có công văn (số 1455) về việc thực hiện Quyết định số 2872 của UBND thành phố Hà Nội, qua đó giao Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đan Phượng thông báo cho ông Nguyễn Khắc Cay nộp lại sổ đỏ số S076935 (có diện tích đất 173m2), do UBND huyện Đan Phượng đã cấp ngày 21/10/2002 cho ông Cay. Sau 3 lần thông báo mà ông Cay vẫn không thực hiện, Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đan Phượng đã báo cáo UBND huyện Đan Phượng để thu hồi sổ đỏ nói trên theo quy định. Ngày 26/12/2022, UBND huyện Đan Phượng ban hành Quyết định (số 8065) về việc huỷ sổ đỏ số S076935 của ông Nguyễn Khắc Cay. Ngày 15/2/2023, Văn phòng ĐKĐĐ huyện Đan Phượng đã có công văn (số 512) về việc huỷ sổ đỏ của ông Cay, gửi tới Tổng cục Quản lý Đất đai, Sở Tài nguyên & Môi trường thành phố Hà Nội, Trung tâm Công nghệ thông tin (thuộc Sở Tài nguyên & Môi trường thành phố Hà Nội) để thông báo trên trang thông tin điện tử theo quy định.

2. Đơn của Công ty TNHH Phát Hoàng Long- Ninh Thuận, địa chỉ tại thôn Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận) kiến nghị việc bến tàu du lịch Vĩnh Hy Discovery của Công ty TNHH Du lịch Vĩnh Hy Discovery hoạt động không bảo đảm an toàn. Ngày 27/3/2024, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) tỉnh Ninh Thuận có văn bản (số 862) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Năm 2018, Công ty TNHH Du lịch Vĩnh Hy Discovery nộp hồ sơ đến Sở GT-VT tỉnh Ninh Thuận xin phép hoạt động và đã được cấp giấy phép bến thuỷ nội địa tại vịnh Vĩnh Hy (huyện Ninh Hải). Năm 2023, Đoàn kiểm tra liên ngành do Ban an toàn giao thông tỉnh Ninh Thuận chủ trì, tổ chức kiểm tra về đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực vịnh Vĩnh Hy và Bãi Kinh, kết quả cho thấy Công ty TNHH Du lịch Vĩnh Hy Discovery đã không duy trì được hoạt động an toàn, an ninh của bến thuỷ nội địa. Do đó, ngày 31/8/2023, Sở GT-VT tỉnh Ninh Thuận đã có Văn bản (số 2269) về việc tạm dừng hoạt động bến tàu du lịch Vĩnh Hy Discovery của Công ty TNHH Du lịch Vĩnh Hy Discovery. Tiếp đó, căn cứ Nghị định số 08/2021 (ngày 28/1/2021) của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thuỷ nội địa, ngày 2/10/2023, Sở GT-VT tỉnh Ninh Thuận có văn bản (số 2602) thông báo hết thời hạn hoạt động bến tàu du lịch Vĩnh Hy Discovery của Công ty TNHH Du lịch Vĩnh Hy Discovery kể từ ngày 2/10/2023. Đồng thời, Sở GT-VT tỉnh Ninh Thuận cũng đề nghị các cơ quan, địa phương có liên quan thông tin rộng rãi nội dung trên đến các đơn vị vận tải đường thuỷ nội địa, các tổ chức, cá nhân tham gia vận tải được biết và giám sát thực hiện.

3. Đơn của bà Lê Thị Bích Ngọ, trú tại số nhà 833 đường Quang Trung (phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) kiến nghị những khúc mắc liên quan đến ngôi nhà 833 đường Quang Trung chưa được giải quyết thoả đáng. Ngày 29/3/2024, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản (số 278) trả lời báo Tiền Phong, cho biết: Sự việc bà Ngọ kiến nghị liên quan đến việc tranh chấp ranh giới đất giữa nhà của bà và nhà số 831 đường Quang Trung của ông Đặng Ba. Sự việc này đã được các cơ quan chức năng nhiều lần kiểm tra, rà soát hồ sơ và trả lời bà Ngọ; đồng thời UBND phường Nghĩa Chánh đã 5 lần tiến hành hoà giải nhưng đều không thành nên đã hướng dẫn các bên gửi đơn đến TAND để giải quyết theo thẩm quyền. Tuy nhiên đến nay, bà Ngọ không thực hiện quyền của mình theo quy định mà vẫn gửi đơn kiến nghị. Về việc này, ngày 28/1/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản (số 507) hướng dẫn bà Lê Thị Bích Ngọ tiếp tục hoà giải, nếu không thống nhất được ranh giới chung đề nghị bà gửi đơn đến TAND để giải quyết theo quy định tại khoản 1, điều 203 Luật Đất đai năm 2013. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà cho hộ gia đình bà Ngọ tại thửa đất nêu trên chỉ được thực hiện nếu có kết quả hoà giải thành công hoặc có bản án của toà án đã có hiệu lực pháp luật.