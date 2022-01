Hà Nội ghi nhận ca mắc biến chủng Omicron đầu tiên trong cộng đồng

TPO - Thường trực Thành uỷ Hà Nội yêu cầu ngành y tế tăng cường việc cung cấp gói thuốc C (thuốc kháng virus) cho các bệnh nhân, đặc biệt là những người điều trị tại nhà để hạn chế người bệnh chuyển tầng điều trị.

TPO - Theo nghiên cứu của Mỹ, nếu cha mẹ tìm được bạn đời mới, con cái có nguy cơ bị lạm dụng tình dục hoặc thể chất cao hơn 40 lần so với trẻ sống cùng bố mẹ đẻ; sống trong nhà với người lớn không có quan hệ huyết thống, trẻ có nguy cơ tử vong do thương tích cao gấp gần 50 lần so với sống cùng cha mẹ ruột.