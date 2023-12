Hà Nội: Cưỡng chế 41 hộ dân phục vụ dự án trường mầm non Phương Liệt

TPO - Sáng 20/12, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án xây mới trường mầm non tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân và UBND phường Phương Liệt đã tổ chức giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án theo tiến độ.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 273/KH-UBND ngày 06/12/2023 của UBND quận về tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây mới trường mầm non tại phường Phương Liệt, đúng 8h, các lực lượng chức năng quận bắt đầu tiến hành cưỡng chế đợt 1 đối với 15 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án xây dựng trường mầm non tại phường Phương Liệt.

Để làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, UBND quận chỉ đạo UBND phường Phương Liệt và các lực lượng chức năng chú trọng thông tin tuyên truyền cụ thể, rõ chế độ chính sách của Nhà nước, quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tới các tổ chức, cá nhân thuộc diện thu hồi đất; đồng thời, thông tin kịp thời các trường hợp tự giác bàn giao mặt bằng trước thời gian quy định. Các nội dung kiến nghị vượt thẩm quyền, UBND quận chủ động tổng hợp, báo cáo UBND thành phố Hà Nội theo quy định.

Trước đó, phản ánh tới báo Tiền Phong, hàng chục hộ dân tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân cho biết, 41 hộ dân sinh sống ổn định tại phường đang bị cưỡng chế thu hồi đất không đúng đối tượng.

Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Thanh Xuân cho biết, việc dịch chuyển vị trí trường mầm non nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân và giảm chi phí đền bù giải phóng mặt bằng. Cụ thể, đề nghị trừ một số nhà đằng sau vì dân đã xây nhà kiên cố, tăng đằng trước do phía trước có một dẻo đất sát với hồ Phương Liệt là đất nông nghiệp mà trước đây khi quận thực hiện kè hồ theo hiện trạng không mở rộng hồ theo quy hoạch do vậy thừa ra dẻo đất này. Sau khi giảm phía sau tăng phía trước từ diện tích ban đầu xây trường là 2.758,4 m2 thành 3.049m2.

Về kiến nghị người dân đã sinh sống trước năm 1993, vị đại diện khẳng định: Bản đồ năm 1996 xác định không có nhà ở kiên cố nào, chỉ có 2 lều để trông coi hồ cá, xung quanh chỉ là hồ nước. “Về sau các hộ tự ý lấn chiếm đất ao hồ để xây dựng nhà ở, do đó các hộ chỉ nhận được bồi thường 252.000 đồng/m2 theo quy định của thành phố”, vị này thông tin.

Lý giải về lý do quận Thanh Xuân đề xuất thành phố chuyển kế hoạch xây trường tiểu học sang xây trường mầm non, Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Lê Hồng Thắng cho biết, khi được thành phố giao làm chủ đầu tư, quận Thanh Xuân đã đề nghị chuyển xây trường tiểu học thành mầm non do trên địa bàn phường Phương Liệt đã có 1 trường tiểu học cơ sở, trong khi trường mầm non lại nằm trên đất của Đình Phương Liệt diện tích nhỏ UBND quận làm thủ tục điều chỉnh mạng lưới. Từ năm 2023, quận Thanh Xuân thực hiện theo nội dung này.