Hà Nội: Ai 'xẻ thịt' vỉa hè cho thuê bán hàng Tết?

TP - Những ngày qua, vỉa hè nhiều tuyến phố tại Hà Nội bị “xẻ thịt”, cho thuê với giá cao. Trong vai người có nhu cầu bán hoa, cây cảnh, phóng viên Tiền Phong làm rõ thực trạng trên…

Vẽ vạch, chia ô thu tiền triệu

Những ngày này, toàn bộ vỉa hè hai bên đường Tố Hữu (hơn 2km) thuộc địa phận phường Vạn Phúc (Hà Đông) và Trung Văn (Nam Từ Liêm) được bày bán la liệt đào, quất, lan... Vỉa hè của cả hai bên đường đã được kẻ vạch, chia thành từng ô để cho thuê. Ngỏ ý muốn thuê một chỗ để bày bán quất, chúng tôi được chỉ dẫn đến gặp người bán nước có tên là Mọc.

“Chỉ còn một ô bên trong này thôi, ô số 46, giá 4 triệu, bán từ nay đến Tết. Ô mặt ngoài quay ra đường Tố Hữu người ta thuê rồi, giá 5 triệu. Mai họ chở quất đến bày rồi”, bà Mọc nói và chỉ cho chúng tôi ô vỉa hè có chiều rộng chừng 2m, chiều dài khoảng 4m (khoảng 8m2). Thấy chúng tôi lưỡng lự vì giữa ô vỉa hè vướng cây lớn, bà Mọc tiếp lời: “Có thế mới ít tiền hơn. Con bé bán hoa ly nó cũng hỏi rồi. Cháu có thuê thì thuê, đi đâu giờ cũng không còn chỗ đâu”.

Bà Mọc nói rằng, những người bán hoa, cây cảnh ở đây muốn có chỗ bán đẹp thì phải đặt từ năm trước. “Thuê ở đây bán thì yên tâm. Tôi là dì của ông X (ông X ở đây, theo bà Mọc, là một lãnh đạo của phường Vạn Phúc - PV), anh xem có ai ngồi đây bán nước được không? Ở đây bán có điện sáng, có nước tưới. Mai kia có thể để cả chậu cây xuống lòng đường. Công an hỏi thì có tôi bảo vệ rồi. Đồng ý thì đặt tiền, hoặc chở cây đến bầy bán rồi đưa tiền cũng được”, bà Mọc nói.

Lấy lý do chật hẹp, tôi từ chối thuê và hẹn quay lại sau. Tại một khu đất khác thuộc quận Hà Đông, sau khi ngỏ ý thuê vỉa hè để bán cây cảnh, người phụ nữ tại đây cũng phát giá 6 triệu đồng/ô vỉa hè rộng 5m, sâu 10m. Ô đất này nằm gần cổng UBND quận Hà Đông. Tuy nhiên, khi đang trao đổi giá, người phụ nữ nhận được điện thoại rồi nói rằng, đã hết chỗ. Tại khu vực vỉa hè đường Lê Quang Đạo, sát cổng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm), người treo biển cho thuê cũng phát giá 12 triệu đồng/ô vỉa hè có diện tích chừng 50m2.

Hôm sau chúng tôi quay lại, những vị trí này đã được bày kín đào, quất…

Có thể mặc cả, hạ giá

Vỉa hè dọc đường Lê Đức Thọ (từ Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình đến đoạn giao cắt với phố Hồ Tùng Mậu) thuộc phường Mỹ Đình 2 cũng xuất hiện san sát điểm bán hoa cây cảnh. Trong vai người muốn tìm chỗ để bán quất chúng tôi được người bán hàng cho số điện thoại và hướng dẫn đến trụ sở Công an phường Mỹ Đình 2 để gặp một người tên V. A. Sau khi liên lạc, người ở đầu dây bên kia hẹn chúng tôi đầu giờ chiều đến trụ sở Công an phường. Theo lịch hẹn, chúng tôi gặp một người mặc thường phục trong trụ sở Công an phường Mỹ Đình 2. “Anh lấy vị trí ở ngã tư Hàm Nghi - Lê Đức Thọ, đối diện cửa hàng sơn Kova đi, chỗ đó hiện tại chưa có ai. Hai gốc cây rộng 10m, 1 triệu/m. Lấy chỗ nào cũng đều như nhau, bán đến Tết”, vị này nói. Thấy tôi ngập ngừng, người này lại tiếp lời: “Như thế nào, anh cứ đề xuất, tôi sẽ báo cáo chỉ huy”. Lấy lý do khó khăn, tôi xin giảm giá thuê xuống 8 triệu đồng và đề xuất thêm thời gian để bán sau Tết. Người này nói tôi ra ngoài chờ.

Sau khoảng 10 phút chờ, vị này gọi tôi vào và cho biết chỉ huy của anh đồng ý với giá thuê đó nhưng phải chuyển cả hai lần thuê bán trước và sau Tết. Đồng thời yêu cầu người thuê phải chuyển tiền trước khi bày hàng ra bán. Khi đến chỗ nào bán chỉ cần điện thoại thông báo để họ nắm được.

Trao đổi với phóng viên, ông Hứa Đức Minh, Chủ tịch UBND phường Mỹ Đình 2 khẳng định, trên địa bàn không tổ chức điểm bán hoa cây cảnh. Việc người dân bày bán hoa cây cảnh là tự phát, UBND phường đang ra quân xử lý. Tuy nhiên, sau 1 tuần ghi nhận, những cửa hàng bán hoa, cây cảnh trên vỉa hè tại đây xuất hiện nhiều hơn.

Theo Kế hoạch 330/KH-UBND ngày 16/12/2022 (về việc tổ chức chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội) thành phố Hà Nội tổ chức 91 điểm chợ hoa xuân phục vụ nhu cầu mua sắm, tham quan, giải trí của nhân dân Thủ đô và khách du lịch. Trong đó, chợ hoa được tổ chức phải đảm bảo các yêu cầu về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường, việc thu tiền thuê diện tích kinh doanh và trông giữ phương tiện tại các chợ hoa phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố.