Golfer Nguyễn Nhất Long lần đầu khoác áo đội tuyển golf Việt Nam

TPO - Giành ngôi nhất bảng nam tại vòng loại tuyển chọn thành viên đội tuyển golf Việt Nam tham dự ASIAD 19, golfer Nguyễn Nhất Long lần đầu tiên vinh dự khoác áo đội tuyển quốc gia tranh tài ở đấu trường châu lục.

Trước vòng đấu cuối, Nguyễn Nhất Long đang dẫn đầu bảng nam và đặc biệt có tới 4 gậy cách biệt so với nhóm bám đuổi phía sau. Golfer sinh năm 2003 tiếp tục duy trì phong độ cao ở vòng 3 với 1 eagle tại hố số 11, cùng 3 birdie và 4 bogey, để kết thúc 18 hố với 71 gậy (-1).

Với tổng điểm (-7) sau 3 ngày thi đấu, Nguyễn Nhất Long giành chức vô địch bảng nam thuyết phục với 5 gậy cách biệt so với hai golfer xếp sau là Nguyễn Đặng Minh và Nguyễn Anh Minh.

Đây là lần đầu tiên Nhất Long có tên trong đội hình đội tuyển golf Việt Nam. Chia sẻ với Tiền Phong, golfer sinh năm 2003 cho biết: “Em rất vui và hạnh phúc bởi đây là lần đầu tiên em được khoác áo đội tuyển golf Việt Nam, đồng thời cũng rất hồi hộp cho kỳ ASIAD 19 sắp tới. Đây sẽ là động lực để em tiếp tục cố gắng tập luyện cho các giải đấu sắp tới”.

Với cùng tổng điểm (-2), hai VĐV cùng đứng hạng 2 trên bảng xếp hạng là Nguyễn Anh Minh và Nguyễn Đặng Minh phải bước vào trận play-off để tranh suất tham dự ASIAD 19. Màn tranh tài cao thấp của cặp đấu này được xác định ngay ở hố play-off đầu tiên tại hố 9 par 4, khi Đặng Minh đã vô cùng xuất sắc với cú câu on đẹp mắt và giành cho mình điểm số birdie.

Trước vòng 3, Đặng Minh chỉ xếp ở vị trí thứ 4, kém Anh Minh 3 gậy. Tuy nhiên, golfer này đã có màn bứt phá mạnh mẽ với việc ghi 4 birdie và 1 bogey để đạt điểm (-3), qua đó trở thành người chơi hay nhất ở vòng đấu cuối. Đặng Minh đã khép lại vòng loại với tổng điểm (-2), bằng điểm với Anh Minh- người có kết quả even par ở ngày chung kết.

HCV SEA Games 32 Nguyễn Khánh Hưng chỉ kết thúc vòng loại trong top 5 với tổng điểm (+1). Điểm số của Khánh Hưng qua 3 vòng là 74 gậy, 72 gậy, 71 gậy. Như vậy, Khánh Hưng cũng như HCĐ SEA Games 32 Anh Minh sẽ phải chờ kết quả lựa chọn suất đặc cách tham dự ASIAD.

Bảng nữ, các màn tranh tài cũng không kém phần kịch tính so với bảng nam. Lê Chúc An bảo toàn lợi thế dẫn đầu và giành ngôi nhất bảng với tổng điểm +2. Golfer sinh năm 2008 thi đấu khá ổn định khi ghi cho mình 3 birdie và 3 bogey, qua đó đạt kết quả 72 gậy even par ở vòng 3. Ở SEA Games 32 tháng 5 tại Campuchia, Lê Chúc An đã không thể thi đấu cho đội tuyển Quốc gia do dính chấn thương.

Đồng vị trí thứ 2 tại bảng là Ngô Bảo Nghi và Ngô Vĩnh Hòa với cùng điểm (+7). Tương tự bảng nam, tấm vé thứ 2 đến Trung Quốc tiếp tục phải xác định thông qua trận play-off. Với điểm birdie ở hố phụ, Bảo Nghi đã giành chiến thắng và sẽ có lần đầu tiên trở lại khoác áo đội tuyển golf Việt Nam kể từ SEA Games năm 2015. Tại vòng 3, Bảo Nghi cũng là người thi đấu tốt hơn với kết quả 73 gậy, so với 75 gậy của Vĩnh Hòa.

Theo quy định của BTC ASIAD 19, mỗi đội tuyển quốc gia thi đấu môn golf sẽ có 4 VĐV nam và 3 VĐV nữ. Như vậy, Nguyễn Nhất Long và Nguyễn Đặng Minh đã chính thức điền tên vào đội tuyển nam, trong khi Lê Chúc An và Ngô Bảo Nghi góp mặt trong đội tuyển nữ tranh tài tại ASIAD 19 vào tháng 9 tới. Hai cái tên còn lại ở tuyển nam và 1 cái tên còn lại của tuyển nữ sẽ được ban huấn luyện lựa chọn dựa vào phong độ thực tế và thành tích chuyên môn các giải đấu gần nhất, trong thời gian tới.