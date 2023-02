Golfer Nguyễn Hữu Quyết ghi HIO tại Lexus Challenge 2023

TPO - Lexus Challenge 2023 đã ghi nhận điểm HIO từ VĐV Nguyễn Hữu Quyết. Đây cũng là HIO đầu tiên của hệ thống giải chuyên nghiệp VGA 2023.

Vòng 2 Lexus Challenge 2023 khép lại với những màn trình diễn đầy bứt phá của các VĐV. Đáng chú ý, giải đã ghi nhận 1 điểm HIO từ VĐV Nguyễn Hữu Quyết tại hố số 15, giúp VĐV này vươn lên tốp 10 trên BXH. Đây là điểm HIO đầu tiên và Eagle thứ ba của Lexus Challenge 2023.

Lê Khánh Hưng tiếp tục có ngày thi đấu thành công khi ghi 1 eagle và 3 birdie, để hoàn thành vòng đấu với điểm -3. Dù mắc 2 bogey nhưng Khánh Hưng hiện vẫn tiếp tục dẫn đầu bảng nam với hai ngày liên tiếp ghi điểm âm. Tổng điểm sau hai ngày của golfer trẻ này là -6, tiếp tục nới rộng khoảng cách so với các đối thủ.

Nhóm VĐV chuyên nghiệp đang dẫn đầu bao gồm Nguyễn Anh Minh, Trương Chí Quân, Trần Lê Duy Nhất và Park Sang Ho đều ghi điểm +1 ở vòng 2.

Cuộc đua càng trở nên gay cấn hơn khi Trương Chí Quân, Nguyễn Anh Minh đồng hạng 2 và cùng cách biệt với Lê Khánh Hưng 5 gậy. Trương Chí Quân mắc 1 double bogey và 1 bogey, song vẫn có được 2 birdie để kết thúc ngày đấu với 72 gậy. Tổng điểm sau 2 ngày thi đấu của Trương Chí Quân và Nguyễn Anh Minh là -1 gậy.

Đáng chú ý, golfer trẻ Nguyễn Tuấn Anh (2009) thi đấu cùng nhóm các đàn anh kinh nghiệm, đã ghi 4 điểm birdie liên tiếp từ hố số 4 đến 7 và 1 birdie ở hố số 16, tổng 5 birdie. Dù mắc phải 1 bogey và 1 double bogey, Nguyễn Tuấn Anh vẫn duy trì tổng điểm -1.

VĐV Trần Lam (2004) tiếp tục bứt phá với phong độ thi đấu ổn định khi ghi 2 birdie và chỉ mắc 1 bogey duy nhất. Kết quả này đã đưa Nguyễn Tuấn Anh và Trần Lam cùng tiến vào top 5, đồng hạng với đàn anh dày dặn kinh nghiệm là Trần Lê Duy Nhất là Park Sang Ho.

Ở bảng nữ, Lina Kim đã hoàn thành vòng đấu có phần nhỉnh hơn so với các VĐV khác với 73 gậy, ghi 1 birdie và mắc 3 bogey.

Golfer dẫn đầu vòng 1 Nguyễn Thảo My chưa thật sự hài lòng với kết quả thi đấu ngày hôm nay. Gió lớn khiến việc xác định hướng bóng gặp nhiều trở ngại, điều này cũng làm cho tâm lý của VĐV không thật sự vững vàng khiến Thảo My đánh đến 9 gậy tại hố số 2 (Par 3), 1 triple bogey và 4 bogey. Tuy vậy, Nguyễn Thảo My cũng đã ghi tới 6 điểm birdie và duy trì vị trí đầu bảng nữ.

Lina Kim và Ngô Bảo Nghi cùng đứng ở vị trí thứ 2 với tổng điểm sau hai ngày thi đấu là +7. Ngô Bảo Nghi ghi 3 birdie và mắc 3 bogey, 2 double bogey.

Sau 2 vòng đấu, 51 VĐV nam và 12 VĐV nữ đã vượt qua cắt loại và tiếp tục thi đấu tranh chức vô địch trong 2 vòng tiếp theo, diễn ra vào hai ngày 23-24/2 trên sân The Bluffs Ho Tram.