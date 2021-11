Gojek chính thức cung cấp dịch vụ gọi xe ô tô GoCar

Sau một thời gian chỉ cung cấp dịch vụ gọi xe 2 bánh, Gojek chính thức cung cấp mở rộng đến người dùng TPHCM dịch vụ gọi xe ô tô công nghệ GoCar với dòng sản phẩm GoCar Protect.

Được triển khai lần đầu tại TPHCM vào tháng 8/2021 nhằm chuyên chở lượng y tế tuyến đầu chống dịch, GoCar Protect tích hợp các tính năng về an toàn sức khỏe để bảo vệ tốt hơn và mang lại sự an tâm cho tài xế và hành khách trên xe trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

GoCar là dịch vụ gọi xe ô tô công nghệ đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hiện nay trang bị đồng bộ máy lọc không khí trong xe. Tất cả các thông tin về tình trạng tiêm vắc xin của tài xế và các trang bị phòng dịch “Chống khuẩn X3” của GoCar Protect sẽ được hiển thị trên ứng dụng Gojek khi người dùng đặt chuyến GoCar, bên cạnh thông tin về việc tài xế đã tham gia đào tạo, tập huấn về các tiêu chuẩn phòng chống dịch.

Ngoài ra, nhằm đảm bảo tất cả các đối tác tài xế GoCar tuân thủ việc đeo khẩu trang, Gojek đã triển khai tính năng mới trên ứng dụng dành riêng cho tài xế, yêu cầu đối tác tài xế phải chụp ảnh xác nhận việc đeo khẩu trang thì mới có thể đăng nhập tài khoản để bắt đầu hoạt động trong ngày. Tất cả các đối tác tài xế đều được yêu cầu thực hiện các quy định về an toàn sức khỏe của Gojek và tuân thủ nguyên tắc 5K, cùng các quy định phòng dịch khác của các cơ quan chức năng.

Ông Phùng Tuấn Đức, Tổng Giám đốc Gojek Việt Nam cho biết, tiêu chuẩn chung của ngành gọi xe công nghệ nói riêng và các dịch vụ vận tải công cộng nói chung là tuân thủ chặt chẽ quy định 5K. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khách hàng của Gojek đã bày tỏ sự quan tâm nhiều hơn đến rủi ro lây nhiễm.

“Gojek đã tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn và mang đến sự an tâm, thoải mái cho người dùng và đối tác tài xế, bắt đầu với dòng sản phẩm GoCar Protect. Chúng tôi hy vọng việc ưu tiên các tính năng về an toàn sức khỏe sẽ trở thành một chuẩn mực mới của ngành trong bối cảnh đại dịch và cả thời gian sau này”, ông Đức cho hay.

Gojek dự kiến sẽ sớm mở rộng dịch vụ GoCar tại Hà Nội, và sẽ triển khai thêm nhiều dòng dịch vụ khác bên cạnh GoCar Protect, khi tình hình dịch COVID-19 giảm nhẹ.