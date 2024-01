Giữ vững tuyến biên giới Lạng Sơn

Xây dựng lực lượng Công an Lạng Sơn trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt là đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương... Đây là những nhiệm vụ trọng tâm được đưa ra tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024, do Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức vào chiều 12/1.

Dự hội nghị có đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng thuộc Tỉnh ủy, các ban thuộc HĐND tỉnh, các sở, ngành của tỉnh, các cơ quan, doanh nghiệp, các lực lượng vũ trang trên địa bàn; lãnh đạo các huyện ủy, thành ủy, UBND các huyện, thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn qua các thời kỳ.

Đại tá Thái Hồng Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Theo báo cáo, năm 2023, Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với khẩu hiệu hành động: “Xây dựng lực lượng Công an Lạng Sơn thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Phong trào đã có sự đổi mới về nội dung, hình thức và biện pháp thực hiện, qua đó tác động sâu sắc, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT).

Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ban chỉ đạo của tỉnh chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia đảm bảo ANTT; đồng thời lực lượng Công an tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, trực tiếp triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn…

Nhờ vậy, tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững, an ninh trên tuyến biên giới, an ninh chính trị nội bộ được đảm bảo, tội phạm hình sự được kiềm chế ở mức thấp so với toàn quốc. Trong năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 274 vụ phạm tội hình sự, giảm 83 vụ, tương đương giảm 23,25% so với năm 2022. Lực lượng công an tỉnh đã điều tra, làm rõ 300 vụ, 530 đối tượng (bao gồm các vụ việc xảy ra từ trước), tỷ lệ khám phá án đạt 97,72%, án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, năm 2023, lực lượng Công an tỉnh có 541 lượt tập thể, 1.199 lượt cá nhân được các cấp, ngành khen thưởng; trong đó Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân.

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2023, Đảng ủy, Công an Lạng Sơn phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024 với khẩu hiệu hành động: “Xây dựng lực lượng Công an Lạng Sơn đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Trong đó tập trung phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm và giải pháp đột phá như: chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công an chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản cấp trên về công tác đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng công an; thực hiện nghiêm các quy định về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm từ 5% – 10% số lượng các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ so với năm 2023; tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến đạt 60% trở lên…

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Đại tá Nguyễn Trung Thực, nguyên Giám đốc Công an tỉnh; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 4 đồng chí nguyên lãnh đạo cấp phòng thuộc Công an tỉnh; tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân. Đồng thời, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân; trao danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Đơn vị Tiên tiến cho các đơn vị

Với những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, 138 tập thể, cá nhân, thuộc Công an tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tặng Bằng khen; 220 tập thể, cá nhân, thuộc Công an tỉnh Lạng Sơn được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nhiều đơn vị trực của Công an tỉnh được Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu đơn vị quyết thắng, đơn vị tiên tiến.