Giới trẻ Hà thành hào hứng với thú chơi mới đua xe tốc độ trong nhà

TPO - Ngày 6/4, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn do chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm công trình măng non tiêu biểu, tặng quà và học bổng cho thiếu nhi vượt khó học tốt tại Liên đội trường THCS Chu Văn An (Ninh Kiều, TP Cần Thơ).